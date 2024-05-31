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Задержана глава Краснозерского района Оксана Семенова

  • 31/05/2024, 19:28
Автор: Юлия Данилова
Задержана глава Краснозерского района Оксана Семенова
В администрации района прошли обыски.

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Краснозерского района Оксаны Семеновой. Как сообщила пресс-служба СК, она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение полномочий). Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Новосибирской области.

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По версии следователей, Семенова истребовала у муниципальных и коммерческих организаций района муниципальное имущество, которое находилось у них на праве хозяйственного ведения и коммерческой аренды и передала его ООО по заниженной стоимости. Кроме того, следователи выяснили, что глава района в 2022 году незаконно поручила подчиненного убедить предпринимателя подготовить заключение специалиста с указанием оценки рыночной стоимости годовой арендной платы имущества инфраструктуры тепло- и водоснабжения населения Краснозерского района в сумме в несколько раз ниже реальной.

Имущественный вред бюджету Новосибирской области и Краснозёрского района, по данным следствия, составил более 2 миллионов рублей.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, в декабре 2022 года прокуратура Новосибирской области и региональное управление Следственного комитета подключились к расследованию ситуации вокруг продажи в Краснозёрском дома со значительными дефектами многодетной семье.

Ранее редакция сообщала о том, что депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева заключили под стражу.

Фото с сайта администрации Краснозерского района, автор: пресс-служба.

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : превышение полномочий арест чиновника


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