Задержана глава Краснозерского района Оксана Семенова

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Краснозерского района Оксаны Семеновой. Как сообщила пресс-служба СК, она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение полномочий). Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Новосибирской области.
Имущественный вред бюджету Новосибирской области и Краснозёрского района, по данным следствия, составил более 2 миллионов рублей.
Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
Напомним, в декабре 2022 года прокуратура Новосибирской области и региональное управление Следственного комитета подключились к расследованию ситуации вокруг продажи в Краснозёрском дома со значительными дефектами многодетной семье.
Ранее редакция сообщала о том, что депутата горсовета Новосибирска Игоря Украинцева заключили под стражу.
Фото с сайта администрации Краснозерского района, автор: пресс-служба.
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