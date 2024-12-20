Попытка обжаловать обращение депутатов о своей отставке провалилась у главы Линёво

Искитимский районный суд отказал главе рабочего поселка Линево Дмитрию Грушевому в обжаловании обращения о его отставке. Как сообщили в судебном департаменте Новосибирской области он обратился с просьбой признать незаконными действия губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и линевских депутатов по подготовке обращения об удалении его в отставку. По его словам, оно (обращение) нарушает его права. Кроме того, в исковом заявлении чиновник указал просьбу об отзыве мнения губернатора о поддержании этой инициативы.

— Действующим законодательством не предоставлено право главе муниципального образования на обжалование действий депутатов представительного органа местного самоуправления либо высшего должностного лица субъекта Российской Федерации по выдвижению инициативы об удалении главы муниципального образования в отставку, — пояснили в суде.

В ведомстве уточнили, что глава муниципального образования сможет обратиться в суд лишь после принятия решения об отставке. На это законом предусмотрены 10 дней со дня официального опубликования соответствующего решения.

12 декабря депутаты Совета депутатов р.п. Линево обратились к Андрею Травникову с инициативой об удалении в отставку главы р.п. Линево Дмитрия Грушевого. В тексте документа они обвиняют руководство поселковой администрации и подконтрольного ей МУП «РКЦ р.п. Линево» в нарушении прав жителей. В качестве примера приводится неудовлетворительная работа жилищно-коммунальной системы и постоянные долги РКЦ перед ресурсоснабжающими организациями. Свои подписи под обращением к Главе региона поставили 2/3 Совета рабочего поселка. Губернатор поддержал решение депутатов.

Напомним, в этом году рабочий поселок Линево оказался в числе муниципалитетов, которые не получили паспорт готовности к отопительному сезону.

Кроме того, прокуратура в результате проверки Дмитрия Грушевого на соблюдение антикоррупционного законодательства выявила ряд нарушений. Так, было установлено, что он предоставлял неполные и недостоверные сведения об имущественном положении, скрывая доходы, сведения о счетах и имуществе, а также представлял интересы коммерческой организации при рассмотрении экономического спора в арбитражном суде. В ведомстве сообщили, что губернатору законодательством предоставлено право инициировать вопрос о досрочном прекращении полномочий главы р.п. Линево.

Ранее редакция сообщала, что глава СК поручил проверить отключения отопления в Линёво под Новосибирском. В отношении администрации поселка расследуется уголовное дело по факту перебоев с горячим водоснабжением.