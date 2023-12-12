Главу новосибирского дептранса Васильева снимут с должности в течение двух недель

Во время очередного заседания комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, которое прошло 11 декабря, депутаты вновь внесли на рассмотрение вопрос об увольнении руководителя департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева.

— Заместитель мэра Геннадий Захаров сказал, что вопрос об освобождении от должности Константина Васильева будет решён в течение двух недель. Так рекомендовала комиссия, — прокомментировал Infopro54 председатель комиссии Андрей Гудовский.

Вопрос об отставке руководителя департамента транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска депутаты горсоветы озвучили ещё 21 ноября на заседании комиссии. Депутаты рекомендовали мэру уволить Константина Васильева из-за неудовлетворительной работы возглавляемого им департамента и систематическое невыполнение рекомендаций депутатов.

Ранее редакция сообщала о том, что Анатолий Локоть обвинил Константина Васильева в том, что половина грейдеров сломалась во время расчистки дорог города от замёрзшего снега.