Пенсионерам вернут до 80 тысяч рублей, удержанных за 2022-2023 после проведения перерасчета пенсии

По словам пенсионного эксперта Сергей Власов, у пенсионеров появилась возможность получить денежные суммы, удержанные за 2022-2023 годы после проведения перерасчета пенсии. Эксперт уточнил, что разово можно будет получить до 80 тысяч рублей, передает Primpress.ru.

Кроме того, пенсионер вправе получить эти деньги, если изначально пенсию начислили в неверно. Что касается нюансов по возвращению удержанных денежных сумм, то о них можно узнать через заявление в Соцфонд, отметил Сергей Власов.

Специалист сообщил, что такое заявление можно написать лично или обратиться к правозащитникам, которые помогут его правильно составить.

— Заявление поможет уточнить расчеты пенсии, чтобы понять, правильно ли была начислена выплата, — добавил Власов.

Новые правила предполагают перерасчет пенсии по справкам, которые были получены в архиве. Перерасчет можно сделать с даты назначения пенсии, но не раньше, чем с 1 января 2022 года, — заключил эксперт.

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