С долгами Экологии-Новосибирск предлагают разобраться Генпрокуратуре

На заседании комитета по строительству и ЖКХ депутаты вновь подняли вопрос о задолженности бывшего регоператора ООО «Экология-Новосибирск» перед населением и компаниями Новосибирской области.

— «Экология-Новосибирск» приказала долго жить. Сейчас ее задолженность составляет более 1,5 млрд рублей. Компания работала в Новосибирской области несколько лет, а по факту ничего не сделала, кроме долгов, — напомнил коллегам и представителям правительства области депутат Вячеслав Илюхин.

Замгубернатора Сергей Семка пояснил, что региону компания сейчас пытается предъявить к возврату 300 млн рублей. Ранее Семка отмечал, что эти попытки будут безрезультатны.

Начальник департамента по тарифам Гарей Асмодьяров напомнил, что 80% валовой выручки компании (Валовая выручка составляла около 2 млрд рублей в год. — Ред.) должны были идти на оплату услуг компаний, вывозящих ТКО, и только 3-5% — составляли собственные расходы компании (около 100 млн рублей).

— Департамент занимал жесткую позицию по тарифам на перевозки, но решением ФАС они были повышены, — напомнил Асмодьяров.

В ответ Вячеслав Илюхин предложил коллегам, а также исполнительным органам власти все-таки довести тему до конца и обратиться в прокуратуру, чтобы разобраться в ситуации с «Экологией-Новосибирск».

— Давайте обратимся в прокуратуру Новосибирской области, в Генпрокуратуру, если на нашем уровне нельзя решить. Давайте дойдем туда, куда мы можем дойти. Нельзя так все оставлять, — добавил он. — Я считаю, что «Экология-Новосибирск» собирала деньги необоснованно, а была ли тут коррупционная составляющая или нет — пусть разбирается прокуратура. А то получается, что обанкротились — и никто не виноват. Так нельзя!

Напомним, ранее «Экология-Новосибирск» являлась региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области. До этого, в 2016 году, компания выиграла тендер на строительство двух мусоросортировочных комплексов по концессии. В конце 2021-го компания подала иск о самобанкротстве. В 2022 году компания была объявлена банкротом, в ней ввели процедуру наблюдения. В ноябре 2022-го прокуратура выявила экономически необоснованные расходы регоператора по транспортировке ТКО на общую сумму свыше 2,1 млрд рублей. Результаты этой проверки позволили региональному департаменту по тарифам на 13,7% снизить тариф на услугу по обороту ТКО.

В начале 2023 года внешний управляющий ООО «Экология-Новосибирск» Владислав Баряев направил в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о признании недействительными трех сделок, заключенных бывшим регоператором в апреле, августе и ноябре 2020 года. Сумма каждой составила 15,3 млн, 3,7 млн и 20,3 млн рублей. А также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере более 4,9 млн рублей. Суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего.

В настоящее время в арбитраже рассматривается дело о взыскании с Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области более 291 млн рублей за расторжение концессионного соглашения. Истцом выступает ООО «Экология Новосибирск». Очередное заседание по этому делу пройдет в декабре 2023 года. В ноябре налоговая потребовала признать недействительными сделки бывшего регоператора с ООО «ЭкоТранс-Н» (Обе компании аффилированы с ГК ВИС. — Ред.). Речь идет о произведенных платежах в период с 27 июля по 27 декабря 2021 года. Общая сумма исковых требований — 1,839 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что конкурсный управляющий «Экологии-Новосибирск» обвинил группу ВИС в преднамеренном банкротстве. В компании заявили, что все вопросы будут рассматриваться в суде.