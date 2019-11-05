«Ангиолайн» в 2020 году начнет промышленный выпуск новых разработок

— Сейчас на регистрации находятся две наши разработки: стент-ретривер для извлечения тромбов из головного мозга и аортальный клапан. В ближайшее время направим на регистрацию новую модификацию стентов «Калипсо» и «Эверест». Рассчитываем, что по первым разработкам заключение получим в 2019 году, а в 2020-м выйдем на их производство, — сообщил корреспонденту InfoPro54 директор ООО «Ангиолайн» Андрей Кудряшов.

По его словам, часть разработок будет выпускаться на старом производстве компании в Академгородке. Часть — на новом в Кольцово, после того как к объекту будет подано электричество в нужных инвестору объемах.

— Президент РФ поставил задачу, что граждане нашей страны должны доживать до 80 лет. При таком раскладе в России нужно проводить ежегодно около 40 тысяч операций, то есть рынок огромен, — уверен бизнесмен.

Прогнозируя спрос на новые продукты компании, Кудряшов отмечает, что сейчас в России делаются около 1000 операций в год с использованием аортальных клапанов. Для сравнения, в Германии — 25 тысяч.

Сейчас операции на сердце с использованием аортальных клапанов финансируются через федеральную программу высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). В России клапаны не производятся, поэтому медики используют западные разработки по цене около 1,5 млн рублей за штуку.

— Наш клапан ориентировочно будет стоить около 750 тысяч рублей. Однако мы прогнозируем, что как только выведем его на рынок, конкуренты снизят свои цены, и нам тоже придется двигаться, в результате клапан будет стоить около 500 тысяч рублей, — не исключает Кудряшов. — То есть количество операций в уже установленных лимитах финансирования только за счет снижения цены клапана может вырасти в 3 раза. Если же стоимость эндоваскулярной операции будет сопоставима по стоимости открытой хирургии, то она попадет в ОМС и станет более доступной для граждан. Мы это уже проходили со стентами.

Практика, наработанная «Ангиолайном», показывает, что как только количество процедур переходит за планку 10 тысяч в год, они становятся социально-значимыми и финансируются в большем объеме. Если количество операций доходит до 100 тысяч в год, то есть шанс, что они войдут в ОМС. К примеру, со стентами сегодня в России делаются около 200 тысяч операций.

Тематика производства и внедрения в практику стен-ретриверов по извлечению тромбов из головного мозга более сложная.

Тем не менее предприниматель уверен, что тема производства этой модификации стент-ретриверов очень интересна, так как в России ежегодно от инсультов умирают около 400 тысяч человек.

— При любом раскладе, если появляются методы, позволяющие снизить смертность и уменьшить инвалидизацию, государство будет вынуждено финансировать это направление. Сейчас процедура на одного человека обходится в 500-700 тысяч рублей. Это достаточно дорого, поэтому операций делается мало. Но на мой взгляд, в этой теме очень много спекуляций, — говорит Андрей Кудряшов. — Себестоимость ретривера составляет около 50 тысяч рублей, а их продают по 250 тысяч. Это нерыночные и ненормальные цены.

Собеседник InfoPro54 сообщил, что сейчас в Москве готовится целевая программа по снижению смертности от инсультов. Если она продемонстрирует резкое изменение показателей, то высока вероятность трансформации программы в общенациональную. В общем, по его оценкам, годовая потребность в операциях такого рода в России составляет около 100 тысяч в год.

После запуска стент-ретриверов в производство «Ангиолайн» планирует с ними выходить на рынок Москвы, Санкт-Петербурга, а также других регионов России, где специалисты умеют проводить операции с их использованием. В родном регионе интереса к своей разработке в компании пока не видят.

— Для этого должна быть создана программа помощи инсультникам. Чтобы помочь человеку, его нужно доставить в больницу в ближайшие 2-3 часа, причем пациентов должны привозить именно в те учреждения здравоохранения, где специалисты могут выполнять такие операции. Как правило, это станции скорой помощи, облбольницы, — поясняет гендиректор «Ангиолайна». — К сожалению, минздрав интересует только продукция компаний-лидеров, если они занимают от 10-20% рынка. Только тогда можно рассчитывать на серьезные шаги навстречу. Больший интерес к региональным производителям проявляет минпромторг, который реализует программы господдержки импортозамещающей продукции.

Кстати, выступая на пресс-конференции в ТАСС, Андрей Кудряшов отметил: заехав на новую площадку в Биотехнопарке в сентябре, компания до сих пор не может приступить к монтажу оборудования и запуску производства, так как электрических мощностей хватает только на освещение помещений и вентиляцию. Для полноценного запуска проекта «Ангиолайну» необходимо 300 кВт/ч.

Фото Евгении Серегиной