Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

«Ангиолайн» в 2020 году начнет промышленный выпуск новых разработок

Часть из них компания сразу намерена выводить на рынок Москвы и Санкт-Петербурга.
  • 05/11/2019, 11:17
Автор: Юлия Данилова
«Ангиолайн» в 2020 году начнет промышленный выпуск новых разработок
Если появляются методы, позволяющие снизить смертность и уменьшить инвалидизацию, то государство будет вынуждено финансировать это направление.

— Сейчас на регистрации находятся две наши разработки: стент-ретривер для извлечения тромбов из головного мозга и аортальный клапан. В ближайшее время направим на регистрацию новую модификацию стентов «Калипсо» и «Эверест». Рассчитываем, что по первым разработкам заключение получим в 2019 году, а в 2020-м выйдем на их производство, — сообщил корреспонденту InfoPro54 директор ООО «Ангиолайн» Андрей Кудряшов.

По его словам, часть разработок будет выпускаться на старом производстве компании в Академгородке. Часть — на новом в Кольцово, после того как к объекту будет подано электричество в нужных инвестору объемах.

В Новосибирске открытии производственного комплекса компании «Ангиолайн»

Прогнозируя спрос на новые продукты компании, Кудряшов отмечает, что сейчас в России делаются около 1000 операций в год с использованием аортальных клапанов. Для сравнения, в Германии — 25 тысяч.

— Президент РФ поставил задачу, что граждане нашей страны должны доживать до 80 лет. При таком раскладе в России нужно проводить ежегодно около 40 тысяч операций, то есть рынок огромен, — уверен бизнесмен.

Сейчас операции на сердце с использованием аортальных клапанов финансируются через федеральную программу высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). В России клапаны не производятся, поэтому медики используют западные разработки по цене около 1,5 млн рублей за штуку.

— Наш клапан ориентировочно будет стоить около 750 тысяч рублей. Однако мы прогнозируем, что как только выведем его на рынок, конкуренты снизят свои цены, и нам тоже придется двигаться, в результате клапан будет стоить около 500 тысяч рублей, — не исключает Кудряшов. — То есть количество операций в уже установленных лимитах финансирования только за счет снижения цены клапана может вырасти в 3 раза. Если же стоимость эндоваскулярной операции будет сопоставима по стоимости открытой хирургии, то она попадет в ОМС и станет более доступной для граждан. Мы это уже проходили со стентами.

Практика, наработанная «Ангиолайном», показывает, что как только количество процедур переходит за планку 10 тысяч в год, они становятся социально-значимыми и финансируются в большем объеме. Если количество операций доходит до 100 тысяч в год, то есть шанс, что они войдут в ОМС. К примеру, со стентами сегодня в России делаются около 200 тысяч операций.

Тематика производства и внедрения в практику стен-ретриверов по извлечению тромбов из головного мозга более сложная.

«Ангиолайн» представит новую флагманскую разработку

«Ангиолайн» представит новую флагманскую разработку

— Она достаточно новая. Клиническая практика нарабатывается всего около 5 лет, оцениваются и оттачиваются технологии. Тромбы вытаскивают не только ретривером. Для проведения процедур нужны специальные катетеры для отсасывания. Мы их тоже будем делать, но планируем вывести на рынок только через полгода, — рассказывает Андрей Кудряшов. — Пока в 60% случаев тромбы отсасывают с помощью катетеров.

Тем не менее предприниматель уверен, что тема производства этой модификации стент-ретриверов очень интересна, так как в России ежегодно от инсультов умирают около 400 тысяч человек.

— При любом раскладе, если появляются методы, позволяющие снизить смертность и уменьшить инвалидизацию, государство будет вынуждено финансировать это направление. Сейчас процедура на одного человека обходится в 500-700 тысяч рублей. Это достаточно дорого, поэтому операций делается мало. Но на мой взгляд, в этой теме очень много спекуляций, — говорит Андрей Кудряшов. — Себестоимость ретривера составляет около 50 тысяч рублей, а их продают по 250 тысяч. Это нерыночные и ненормальные цены.

Собеседник InfoPro54 сообщил, что сейчас в Москве готовится целевая программа по снижению смертности от инсультов. Если она продемонстрирует резкое изменение показателей, то высока вероятность трансформации программы в общенациональную. В общем, по его оценкам, годовая потребность в операциях такого рода в России составляет около 100 тысяч в год.

После запуска стент-ретриверов в производство «Ангиолайн» планирует с ними выходить на рынок Москвы, Санкт-Петербурга, а также других регионов России, где специалисты умеют проводить операции с их использованием. В родном регионе интереса к своей разработке в компании пока не видят.

— Для этого должна быть создана программа помощи инсультникам. Чтобы помочь человеку, его нужно доставить в больницу в ближайшие 2-3 часа, причем пациентов должны привозить именно в те учреждения здравоохранения, где специалисты могут выполнять такие операции. Как правило, это станции скорой помощи, облбольницы, — поясняет гендиректор «Ангиолайна». — К сожалению, минздрав интересует только продукция компаний-лидеров, если они занимают от 10-20% рынка. Только тогда можно рассчитывать на серьезные шаги навстречу. Больший интерес к региональным производителям проявляет минпромторг, который реализует программы господдержки импортозамещающей продукции.

Кстати, выступая на пресс-конференции в ТАСС, Андрей Кудряшов отметил: заехав на новую площадку в Биотехнопарке в сентябре, компания до сих пор не может приступить к монтажу оборудования и запуску производства, так как электрических мощностей хватает только на освещение помещений и вентиляцию. Для полноценного запуска проекта «Ангиолайну» необходимо 300 кВт/ч.

Фото Евгении Серегиной

Популярное с сайта

Главу Новосибирского района «отправили в отставку»

Главу Новосибирского района «отправили в отставку»

05/11/2019, 13:27
Как выяснилось — преждевременно.
В регионе запущена третья очередь тепличного комплекса «Сады Гиганта»

В регионе запущена третья очередь тепличного комплекса «Сады Гиганта»

05/11/2019, 10:58
Компания инвестировала в проект 2,2 млрд рублей.
По количеству заявок в конкурсе «Лидеры России 2020» в округе лидирует специализация «Финансы и технологии»

По количеству заявок в конкурсе «Лидеры России 2020» в округе лидирует специализация «Финансы и технологии»

05/11/2019, 10:55
На втором месте по востребованности оказалась у жителей округа специализация «Наука».

Актуальный разговор

Джин Колесников, эксперт PhiltechInitiative, сооснователь московского филиала Университета Сингулярности

По прогнозам, к 2025 году рынок продолжительности жизни достигнет $60 млрд

Все материалы
Новости

Первый транш на модернизацию ЖКХ ушел в Черепаново

05/11/2019, 17:45

Рейтинг кредитоспособности Новосибирска подтвержден на уровне ruА-, прогноз «Стабильный»

05/11/2019, 17:13

«Дети солнца» театра «Красный факел» получил семь номинаций на «Золотую Маску»

05/11/2019, 17:04

Количество хостелов в Новосибирске сократилось на 3%

05/11/2019, 16:00

Форум «Мой бизнес» в Новосибирске собрал более 1,5 тысяч участников

05/11/2019, 15:53

Главу Новосибирского района «отправили в отставку»

05/11/2019, 13:27

В регионе запущена третья очередь тепличного комплекса «Сады Гиганта»

05/11/2019, 10:58

По количеству заявок в конкурсе «Лидеры России 2020» в округе лидирует специализация «Финансы и технологии»

05/11/2019, 10:55

Mercedes-Benz отзывает в России около 400 автомобилей E-класса

04/11/2019, 09:58

Правительство может получить полномочия по регулированию товарных интернет-агрегаторов

03/11/2019, 09:01

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска