Главу района Новосибирска оштрафовали за медлительность

Прокуратура Кировского района Новосибирска проверила, как местные власти рассматривают обращения граждан.

Ведомством установлено, что в администрацию района с письменным заявлением обратилась местная жительница. В нем она подняла несколько вопросов.

Однако ответа по существу не получила и ее доводы остались без внимания.

— Прокурор района возбудил в отношении виновного лица дело об административном правонарушении по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), — говорится в сообщении.

Главу администрации оштрафовали по решению суда. Стоит отметить, что штраф за подобное нарушение составляет 5 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что главу сельсовета под Новосибирском оштрафовали. Нарушение требований законодательства выявила прокуратура.