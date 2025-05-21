Главу района Новосибирска оштрафовали за медлительность

Прокуратура Кировского района Новосибирска проверила, как местные власти рассматривают обращения граждан.
Ведомством установлено, что в администрацию района с письменным заявлением обратилась местная жительница. В нем она подняла несколько вопросов.
Однако ответа по существу не получила и ее доводы остались без внимания.
— Прокурор района возбудил в отношении виновного лица дело об административном правонарушении по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), — говорится в сообщении.
Главу администрации оштрафовали по решению суда. Стоит отметить, что штраф за подобное нарушение составляет 5 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что главу сельсовета под Новосибирском оштрафовали. Нарушение требований законодательства выявила прокуратура.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru