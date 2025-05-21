Спрос на бренды премиум-сегмента в Новосибирске вырос в полтора раза

Премиум обгоняет

Продажи одежды, обуви и аксессуаров в Новосибирской области на «Яндекс Маркете» за 2024 год выросли на 138%, в целом по Сибирскому федеральному округу — в 2,4 раза. Об этом сообщили аналитики платформы.

Кроме того, в Новосибирске наблюдается рост продаж брендов в ценовых сегментах «выше среднего» и «премиум».

— Динамика этого спроса превышает спрос на базовый ассортимент в 1,5 раза, — констатировала руководитель группы по развитию ключевых партнеров в fashion категории Анастасия Иванова.

В топ-3 самых востребованных товаров на платформе вошли украшения, кроссовки/кеды, сумки/чемоданы.

Тренды рынка

Аналитики платформы также проанализировали тренды fashion-рынка в онлайне.

В частности, для этого сегмента крайне важна представленность всех актуальных коллекций, эксклюзивные коллекции, коллаборации с брендами, а также подборка понравившегося лука.

Не менее актуальна гарантия оригинальности бренда.

— После ухода иностранных компаний на онлайн-площадках остро стоит вопрос оригинальности товаров от этих брендов, — комментирует Анастасия Иванова.

К трендам эксперты также отнесли рост продаж российских брендов. В Новосибирской области продажи товаров отечественных компаний выросли на 60%, в целом по российскому рынку массмаркет показал рост в 5 раз по сравнению с 2023 годом.

В 3 раза выросло количество российских дизайнеров, представленных на площадке.

— Сейчас у нас в целом по РФ представлены более 140 брендов дизайнеров и более 10 тысяч их товаров, в том числе в рамках коллабораций. У покупателей растет спрос на уникальность, и за таким товаром они готовы приходить на онлайн-площадки, — говорит Анастасия Иванова.

В поисковых запросах большую часть занимают поиск брендов в категории «выше среднего». На «Яндекс Маркете» для такого товара создали специальную площадку.

Как рассказала руководитель группы по подключению ключевых партнеров в fashion-категории Александра Борздыко, на ней размещаются товары премиумных и люксовых брендов, а также известных российских брендов, которые не хотят выходить в обычный онлайн e-com и стоять рядом с ноунейм-брендами.

— Это нишевые бренды, тяжелый люкс, причем не только европейских компаний. У зумеров и миллениалов сейчас популярны азиатские бренды из Южной Кореи и Японии. Отечественных дизайнеров тоже заинтересовала возможность запускали нишевые товары, — говорит Александра Борздыко.

В Сибири с платформой сейчас сотрудничают более 4 тысяч компаний, из них 1,5 тысячи — из Новосибирска. Как отметили эксперты платформы, часть из них зарегистрированы в столице Сибири, но позиционируют себя как федеральные бренды. Продажи некоторых компаний за год выросли в 1,2-7 раз.

— Для дизайнерского бренда крайне важно заходить на платформу с полной актуальной матрицей. Чем шире ассортимент, тем выше будет конверсия и средний чек, — рекомендует эксперт.

Покупки почти ушли в онлайн

В целом по России fashion занимает самую большую долю среди категорий в e-com. 68% покупателей одежды и обуви совершают покупки в онлайне, из них 74% — на маркетплейсах. Категория fashion в 2024 году выросла в 2 раза относительно 2023 года, количество новых партнеров — в 1,5 раза, ассортимент увеличился в 4 раза.

По итогам первого квартала 2025 года в «Яндекс Маркете» 18 млн активных покупателей, 97 тысяч продавцов, около 18 тысяч пунктов выдачи и постаматов. В Новосибирске находится транзитный склад, с помощью которого поставки отгружаются в другие регионы России.

Напомним, помимо «Яндекс Маркета», новосибирцы активно используют такие платформы, как Ozon, Wildberries, AliExpress и «Мегамаркет».

Ранее редакция сообщала о том, что российским маркетплейсам не хватает сильных конкурентов. Появление новых игроков заставит этот сегмент рынка развиваться более эффективно и более внимательно относиться к потребностям селлеров и покупателей.