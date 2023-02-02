Международный товарооборот Сибири в 2022 году снизился на 8%

— Торговые рестрикции, которые были применены в отношении нашей страны недружественными странами не могли не сказаться на объемах внешней торговли и по сибирскому региону по итогам 2022 года мы фиксируем снижение товарооборота: чуть менее 8%, — отметила на пресс-конференции в Новосибирске Елена Ягодкина, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы.

При этом, как утверждает Елена Ягодкина, учитывая экспортную направленность региона, по экспорту падение было крайне незначительным и не достигло процента. По отдельным товарам сибирские бизнесмены поставки нарастили. Крупнейшим внешним партером регионов Сибири по-прежнему остается Китай (более 60%). B рамках параллельного импорта в 2022 году в Сибирском таможенном управление продекларировано товаров общим весом 9,8 тыс. тонн.

Что касается стоимостного объема внешнеторговых операций, осуществленных новосибирскими участниками ВЭД, то в 2022 году он вырос на 16%. Более одной трети (38%) стоимостного объема товарооборота региона обеспечила торговля с Китаем (рост в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом).

В экспорте Новосибирской области возросли объемы поставок таких товаров как уголь каменный, семена масличных (льна, рапса), ячменя, обработанных лесоматериалов. В импорте увеличились объемы поставок электрооборудования, транспортных средств, пластмасс и изделий из них, изделий из черных металлов, предметов одежды трикотажных. Новосибирские предприниматели ввезли в целом 180,7 тысяч тонн продовольствия, что в стоимостном объеме на 8% больше, чем в 2021 году.

Поставки плодоовощной продукции в регион выросли по стоимости на 28%. Основные поставщики фруктов и овощей в Новосибирскую область – Молдова, Казахстан и Узбекистан (89,3% физического объема поставок). Также плодоовощная продукция ввозилась новосибирскими участниками ВЭД из Китая, Турции и Кыргызстана.

Впервые в 2022 году новосибирские предприниматели ввезли 330 тонн рыбы соленой разных сортов, включая сельдь, ставридку, путассу, анчоусы, из Вьетнама и Китая, а также 293 тонны кальмаров и прочих осьминогов сырых из Китая.

В 2023 году, по словам Елены Ягодкиной, ФТС намерена уделять большое внимание развитию таможенной инфраструктуры, расположенной, на транспортных коридорах, соединяющих Россию и азиатские рынки.

— Для увеличения пропускной способности проводится реконструкция пунктов пропуска на российско-монгольской границе, МАПП «Ташанта» (Республика Алтай) и ДАПП «Хандагайты» (Республика Тыва). Сегодня таможенники максимально вовлечены в эту работу совместно с Росгранстроем и другими ведомствами. Технологически, кадрово и финансово к росту грузопотоков таможенники готовы, — подчеркнула Елена Ягодкина.

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