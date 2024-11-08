Главу Венгеровского района будут судить за растрату денег на жилье для сирот

В суд направлено уголовное дело о растрате бюджетных средств при приобретении домов для детей-сирот в Венгеровском районе Новосибирской области, сообщает СУ СК России по региону.

Обвиняемыми по делу проходят глава Венгеровского района (ч. 4 ст. 160 УК РФ — растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и директор ООО «Венгеровскагропромхимия» (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 —пособничестве в растрате). Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

С 2019 по 2020 годы глава района заключил муниципальные контракты на покупку восьми домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По версии следствия, руководитель коммерческой организации направил фиктивные документы на участие в аукционах и реализовал ранее построенные дома в с. Венгерово и незаконно получил бюджетные средства на сумму более 12 млн рублей. Жилые помещения не соответствовали требованиям к качеству и потребительским свойствам описания объектов закупки.

— Глава Венгеровского района, достоверно зная, что указанные жилые помещения ненадлежащего качества и не соответствуют требованиям, в нарушение условий заключенных муниципальных контрактов обеспечил приемку и оплату двух домов на восемь квартир в с. Венгерово <…> тем самым совершил растрату бюджетных денежных средств в пользу директора ООО «Венгеровскагропромхимия», — говорится в сообщении следственного комитета.

На имущество обвиняемых общей стоимостью 40,6 млн рублей наложен арест.

Прокурор Новосибирской области заявил гражданский иск о взыскании с обвиняемых похищенных бюджетных денежных средств. Кроме того, суд удовлетворил ранее заявленные требования прокурора и обязал администрацию Венгеровского района предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей жилые помещения.

По данным правительства Новосибирской области, в 2024 году финансирование на обеспечение жильем детей-сирот составит 4,5 млрд рублей. На эти средства смогут получить квартиры более 1000 человек в муниципальных образованиях региона. С начала года жилье получили более 700 человек.

Ранее редакция сообщала, что экс-глава сельсовета получил условный срок за убытки бюджету на 62 млн в Новосибирской области. Его приговорили к 2 годам условно.