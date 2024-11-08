Киргизские милиционеры будут защищать интересы соотечественников в Новосибирске

В Новосибирске открылось представительство милиции Кыргызстана. В пресс-службе МВД РК пояснили, что кыргызские силовики направлены на службу в Россию «для содействия в вопросах защиты прав и интересов, принятия мер по профилактике преступлений, недопущению противоправных действий со стороны наших соотечественников». Представителем МВД КР в Новосибирске назначен подполковник милиции Эрнест Асанов.

Аналогичные представительства так же открылись в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге.

Перед этим прошла встреча сотрудников представительств МВД КР в России с руководством УМС МВД РФ, где обсуждались вопросы взаимодействия и плодотворного сотрудничества между ведомствами. Также поднялись вопросы борьбы с преступностью, особенно незаконного оборота наркотиков. Стороны внесли предложения по организации совместных мероприятий в данной сфере.

— Акцентировано внимание на новшествах в законодательстве России, принимаемых в сфере миграции. Рассмотрен вопрос в отношении граждан Кыргызской Республики (порядка 72000 человек), которые не имеют законных оснований для пребывания на территории РФ. В этой связи отмечена важность проведения информационно-разъяснительной работы, соблюдения законов страны пребывания гражданами, осуществляющими трудовую деятельность, — сообщили в МВД Кыргызстана об итогах встречи.

Новость об открытии представительств МВД Кыргызстана облетела соцсети и вызвала неоднозначную реакцию у россиян.

— Будут защищать своих соотечественников в России? Может просто заберут их домой и всё? Тогда не придётся их защищать. — Серьёзно? А русских кто будет от их соотечественников защищать? — Ужесточение правил въезда для мигрантов в Россию в действии. — Нет слов…Вместо того, чтобы забрать своих граждан отсюда, они отправили полицейских защищать от злобных русских.

В МВД России прокомментировали заявление коллег из Кыргызстана, отметив, что в настоящее время взаимодействие РФ и КР в сфере миграции осуществляется на основе межправительственного соглашения от 20 июня 2017 года, которым предусматривается взаимное открытие представительств компетентных органов в сфере миграции.

— Этим же соглашением регламентирован функционал представительств. Их сотрудники не имеют полномочий на выполнение задач по обеспечению правопорядка, расследованию и раскрытию преступлений. Основная их задача — оказание содействия гражданам своих стран, в том числе по вопросам переселения из Киргизии в Россию и из России в Киргизию, — пояснили в пресс-службе МВД РФ.

В ведомстве так же добавили, что МВД России имеет своё представительство в Бишкеке. Его сотрудники выезжают в различные регионы Киргизии совместно с сотрудниками дипломатических представительств для встречи с русскоязычными гражданами и разъяснения им положений Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Аналогичные функции на территории нашей страны выполняет представительство Минтруда, соцобеспечения и миграции Кыргызстана. Вопрос открытия в России представительства МВД КР находится ещё в стадии проработки.

Напомним, 7 ноября в силу вступили новые правила въезда иностранцев на территорию Российской Федерации. мигрантам попасть в нашу страну станет сложнее. Документы с их именами и фамилиями будут переводиться на русский язык, что позволит избежать ошибок при внесении данных в государственные системы, оперативно выявлять наличие нарушений законов РФ у иностранных специалистов и не допускать их в страну. Также для установления личности закон разрешает использовать биологические материалы, полученных при государственной геномной регистрации.

Предполагается, что новые правила усилят контроль за приезжими в России.

Ранее редакция сообщала о том, что принятые Госдумой меры для регулирования незаконной миграции в стране поддержал новосибирский депутат Ростислав Антонов, назвав их шагом в верном направлении. Однако он отметил, что для контроля миграции в стране этого недостаточно.