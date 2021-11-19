Эксперты и общественники проверили выбросы Новосибирской ТЭЦ-3 СГК

Результаты замеров содержания оксидов азота, диоксида серы и оксида углерода специалисты представили сразу по окончании проверки. Они констатировали, что показатели в пределах норм.

Эксперты ЦЛАТИ (входит в структуру Росприроднадзора) проверили воздух в газоходе котла ТЭЦ-3 после электрофильтра на содержание пяти веществ: оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бензапирена и взвешенных частиц — пыли. (Фоторепортаж – на портале СГК Онлайн)

По трем веществам результат специалисты ЦЛАТИ определили сразу — все показатели ниже предельно допустимых концентраций выбросов, которые установлены для ТЭЦ:

оксиды азота — 590 мг/м3 при нормативе 865,8 мг/м3;

диоксид серы — 341 мг/м3 (предельно допустимый показатель — 958,7 мг/м3);

оксид углерода — 20 мг/м3 (норматив — 37,8 мг/м3).

Норма для выбросов, отходящих от котлов ТЭЦ, рассчитана с учетом рассевания на высоте. При соблюдении этих норм содержание веществ в приземном слое не будет превышать предельно допустимых концентраций, установленных гигиеническими нормативами.

Определить результат проверки на содержание в воздухе взвешенных частиц и бензапирена лаборатория сможет в ближайшие дни: требуется анализ проб.

Окончательные результаты замеров директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков представит 30 ноября на заседании рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории Новосибирска.

«Мы организуем замеры с участием всех заинтересованных горожан регулярно — в дополнение к производственному экологическому контролю, который ежегодно в обязательном порядке проводит каждая ТЭЦ. — отметил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. — Контрольные мероприятия имеет смысл проводить в холодное время года, когда ТЭЦ выходят на зимний режим работы — с соответствующей нагрузкой на оборудование».

Ранее были обращения общественников с опасениями, что, возможно, есть нарушения нормативов выбросов ТЭЦ Новосибирска, пояснил актуальность открытых замеров председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин: