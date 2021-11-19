Эксперты и общественники проверили выбросы Новосибирской ТЭЦ-3 СГК

Результаты замеров содержания оксидов азота, диоксида серы и оксида углерода специалисты представили сразу по окончании проверки. Они констатировали, что показатели в пределах норм.
Эксперты ЦЛАТИ (входит в структуру Росприроднадзора) проверили воздух в газоходе котла ТЭЦ-3 после электрофильтра на содержание пяти веществ: оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бензапирена и взвешенных частиц — пыли. (Фоторепортаж – на портале СГК Онлайн)
По трем веществам результат специалисты ЦЛАТИ определили сразу — все показатели ниже предельно допустимых концентраций выбросов, которые установлены для ТЭЦ:
Норма для выбросов, отходящих от котлов ТЭЦ, рассчитана с учетом рассевания на высоте. При соблюдении этих норм содержание веществ в приземном слое не будет превышать предельно допустимых концентраций, установленных гигиеническими нормативами.
Определить результат проверки на содержание в воздухе взвешенных частиц и бензапирена лаборатория сможет в ближайшие дни: требуется анализ проб.
Окончательные результаты замеров директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков представит 30 ноября на заседании рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории Новосибирска.
«Мы организуем замеры с участием всех заинтересованных горожан регулярно — в дополнение к производственному экологическому контролю, который ежегодно в обязательном порядке проводит каждая ТЭЦ. — отметил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. — Контрольные мероприятия имеет смысл проводить в холодное время года, когда ТЭЦ выходят на зимний режим работы — с соответствующей нагрузкой на оборудование».
Ранее были обращения общественников с опасениями, что, возможно, есть нарушения нормативов выбросов ТЭЦ Новосибирска, пояснил актуальность открытых замеров председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин:
«Мы выезжали на ТЭЦ-5, сегодня — на ТЭЦ-3. Совместно с представителями регионального Минприроды, общественниками эксперты независимой лаборатории ЦЛАТИ сегодня сделали замеры в том месте, где работают котлы, — где самая основная технологическая нагрузка. ЦЛАТИ определила, что нарушений по основным показателям нет».
Фото с сайта СГК
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