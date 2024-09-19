Рост инфляции в Новосибирске в августе сдержала китайская бытовая техника

В Сибирском ГУ ЦБ проанализировали факторы, влияющие на динамику инфляции в Новосибирской области и выявили ряд интересных трендов.

— В августе расширилось предложение некоторых товаров и услуг на региональном рынке. К примеру, поставщики завезли больше фруктов. Бананы, яблоки и виноград стоили дороже, чем год назад, но при этом их можно было купить дешевле, чем в июле, —отметила первый заместитель начальник Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Кроме того, в Новосибирске выросло предложение продукции птицефабрик из соседних регионов. Конкуренция за покупателя привела к тому, что цены на яйца росли более сдержанно.

Уменьшился годовой прирост цен на свинину и мясо птицы.

В магазинах бытовой техники появились новые бренды, преимущественно из Китая. Как отмечает Марина Асаралиева, покупатели к новому ассортименту относятся пока настороженно, и продавцы не повышают цены.

Замедлился годовой рост цен на билеты, так как из Толмачево открылись новые прямые рейсы в другие регионы.

В связи с укреплением рубля медленнее росли затраты на импорт некоторых непродовольственных товаров, зарубежных комплектующих и материалов. Например, женские пальто, блузки, мужские рубашки можно было купить в августе дешевле, чем год назад.

Возобновленный с 1 августа запрет на экспорт бензина сдерживал рост оптовых цен на топливо.

Снизился годовой темп прироста платы за подписку на онлайн-видеосервисы, что объясняется эффектом высокой сравнительной базы прошлого года.

В итоге по итогам августа годовая инфляция в Новосибирской области составила 9.6%, по Сибири — 9,3, в целом по стране — 9,1%. Напомним, по итогам июля годовая инфляция в регионе была на уровне 9,9%. Во многом на эту динамику повлиял рост цен на ЖКХ.

— С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу Банка России, снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — подчеркивает Марина Асаралиева.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что ЦБ повысил ключевую ставку до 19%.