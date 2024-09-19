Рост инфляции в Новосибирске в августе сдержала китайская бытовая техника

В Сибирском ГУ ЦБ проанализировали факторы, влияющие на динамику инфляции в Новосибирской области и выявили ряд интересных трендов.
— В августе расширилось предложение некоторых товаров и услуг на региональном рынке. К примеру, поставщики завезли больше фруктов. Бананы, яблоки и виноград стоили дороже, чем год назад, но при этом их можно было купить дешевле, чем в июле, —отметила первый заместитель начальник Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.
В итоге по итогам августа годовая инфляция в Новосибирской области составила 9.6%, по Сибири — 9,3, в целом по стране — 9,1%. Напомним, по итогам июля годовая инфляция в регионе была на уровне 9,9%. Во многом на эту динамику повлиял рост цен на ЖКХ.
— С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу Банка России, снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — подчеркивает Марина Асаралиева.
Напомним, ранее редакция сообщала о том, что ЦБ повысил ключевую ставку до 19%.
Фото freepik, автор: freepik
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