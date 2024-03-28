Элеватор в Купино готовят к сдаче в 2024 году

Продолжается реализация проекта строительства элеватора в Купино, который реализует ООО «Метелица» (Дочка ООО «Трансхимэкспорт». — Ред.). По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, предполагается, что элеватор будет принимать на хранение до 165 тысяч тонн сельхозпродукции в год.

— Это будет самый мощный по объемам хранения элеватор в Новосибирской области. На объекте идет строительство новых мощностей и модернизация старых. В 2024 году ожидаем завершение проекта, — пояснил министр.

О том, что ООО «Трансхимэкспорт» (входит в одноименную группу компаний), планирует реализовать инвестпроект в Купино, стало известно в 2019 году. На первом этапе инвестор намеревался модернизировать АО «Купинский элеватор». На тот момент он специализировался на хранении и обработке зерна. После модернизации на предприятии можно осуществлять хранение и очистку масличных культур.

В рамках представленного на инвестсовете проекта группа «Трансхимэкспорт» планировала провести реконструкцию железобетонного элеватора мощностью 45 тысяч тонн, который эксплуатируется с 1926 года, и поэтапное строительство новых емкостей на 120 тысяч тонн.

Совокупный объем инвестиций в проект составлял на тот момент 1,2 млрд рублей — за счет собственных средств компании. Из них 532 млн (43%) предполагалось направить на эстакады, фундамент, силосы первой очереди (40 тысяч тонн) и т.д. На втором этапе 426 млн рублей инвестор планировал вложить во вторую очередь резервуаров на 40 тысяч тонн и реконструкцию железобетонного элеватора. На третьем этапе предполагалось ввести третью очередь новой силосной группы объемом в 40 тысяч тонн.

Завершить модернизацию элеватора инвестор намеревался не позднее 2023 года

Следующий этап проекта — строительство маслоэкстракционного завода для производства масла и шрот. Мощность производства — 500 тонн в сутки. С каждой тонны сырья инвестор планировал получать около 400 кг масла.

Ранее редакция сообщала о том, что проект по переработке зерна на 5 млрд рублей представят на инвестсовет Новосибирской области.