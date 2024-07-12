Более 500 кг овощей и фруктов изъяли у торговцев в ходе рейда в Новосибирске

Полицейские изъяли 529 килограммов овощей и фруктов у торговцев в Дзержинском районе Новосибирска. Нарушения были выявлены на улицах Лежена и Трикотажной. На нарушивших закон продавцов составили административные протоколы.

Как пояснила главы администрации Дзержинского района, договор о размещении нестационарного объекта на улице Лежена заключен с многоквартирным домом – стоять он должен четко на придомовой территории. Половина киоска «залезла» на участок муниципальной земли, на которой к тому же продавец производит незаконную выкладку товара.

— Эта точка у нас на контроле. О факте нарушения границ при размещении объекта мы уведомили старшую по дому, от лица которой, вероятно, заключен договор. К сожалению, дома, которые сдают в аренду свою территорию, не всегда контролируют границы своего земельного участка. Вот как здесь, где киоск стоит в границах придомовой территории только частично. Торговлю продавец может осуществлять только внутри объекта, все, что за пределами, происходит незаконно. Собственника этого объекта мы не видели ни разу, с продавцом неоднократно проводилась беседа, он не внял, поэтому мы в ходе рейда с полицией изымаем товар, — объяснила ситуацию Татьяна Ефименко.

Во время рейда на улице Трикотажной, 60/3, куда один из продавцов вел себя агрессивно. С ним разбирался приехавший на место наряд полиции. В администрации пояснили, что здесь торгуют с нарушением санитарных норм, объект находится на особом контроле. Продавцов неоднократно штрафовали и изымали продукцию.

Изъятый товар отправили на специальный склад. После оплаты штрафов, владельцы товара смогут забрать свою продукцию в том случае, если предъявят на нее документы.

В администрации отметили, что с начала 2024 года Дзержинском районе проведено 60 рейдов, за нарушение правил торговли на продавцов составлено более 100 протоколов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Хилокском микрорайоне Новосибирска снесли незаконные киоски мигрантов, которые они возвели возле домов и на территории школы.