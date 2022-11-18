Годовая инфляция в Новосибирской области снизилась на треть

В октябре в Новосибирской области инфляция в годовом выражении составила 11,6%. В марте она была на треть выше — 18,3%, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ.

Годовой темп роста цен на продукты в октябре в Новосибирской области снизился до уровней конца 2021 года. Основной причиной стал высокий урожай сельскохозяйственных культур в России.

— Из-за экспортных ограничений в стране остались повышенные переходящие запасы зерна, а в этом году аграрии собрали рекордный урожай. Это замедлило годовой рост цен на муку, хлеб и кондитерские изделия. Также зерно является важным компонентом кормов для сельскохозяйственных животных и птиц, поэтому его высокое предложение на внутреннем рынке снизило издержки производителей многих видов продуктов. В результате в регионе замедлился рост цен на молочную продукцию и сыры, мясо птицы, – поясняет первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Высокая урожайность овощей открытого грунта снизила цены на картофель, капусту, морковь и свеклу. В октябре они стоили дешевле октября прошлого года.

С марта цены на многие товары длительного пользования скорректировались, это замедлило темпы роста цен на непродовольственные товары. На динамику цен непродовольственных товаров действовали факторы спроса: люди откладывают крупные покупки на будущее, предпочитая в условиях неопределенности экономить.

— Весной была обратная ситуация — ажиотажный спрос из опасений дефицита. Сейчас люди видят, что товары не исчезают с полок, ниши уходящих брендов не остаются на рынке пустыми на долго, а рубль во втором квартале укрепился. Дополнительно к этому налаживаются поставки через механизмы параллельного импорта, что также влияет на предложение товаров и динамику их цен, — рассказала Марина Асаралиева.

Ранее редакция сообщала, что региональные производители продуктов питания активно замещают иностранные бренды.