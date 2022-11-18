Эксперты представили рейтинг самых недорогих машин китайских брендов в России

Автоэксперты портала Carsweek представили семь самых недорогих китайских машин, которые можно приобрести в России, передает ГЛАС.ru.

JAC S3

За версию Comfort с механической коробкой передач и с учетом скидок дилер попросит 1 269 000 руб.

FAW Besturn X40

В России остались только модели 2021 года, которые обойдутся покупателю в 1 602 000 руб. В автомобилях такой марки есть кондиционер, подогрев сидений, задние противотуманные фары и литые колесные диски с диаметром 17 дюймов.

Chery Tiggo 4

С учётом специальных предложений версию Comfort можно приобрести за 1 639 900 руб.

Chery Tiggo 4 Pro

Автомобиль с более широким набором опций будет стоить 1 659 900 руб, учитывая скидки.

JAC J7

Лифтбек с ярким внешним видом, учитывая рекомендованные цены и скидки на них, обойдется в 1 779 000 руб.

Geely Coolray

Это наиболее популярное среди российских покупателей авто этой осенью. Ценник начинается с 1 879 900 руб.

Haval Jolion

Компания Haval снизила стоимость своих авто и теперь продает базовый Jolion за 1 899 000 рублей. При этом жители России могут рассчитывать на скидку в рамках госпрограммы, что снизит стоимость на 20%.

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