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Региональные производители продуктов питания активно замещают иностранные бренды

  • 27/10/2022, 17:30
Автор:
производство продуктов питания
И занимают их места на полках магазинов. Однако ассортимент в сетях сокращается из-за снижения платежеспособности населения.

Ритейл адаптировался

— Мы видим, что из-за последних событий полки магазинов не пострадали. Наша система торговли оказалась гибкой и восприимчивой. Бизнес быстро адаптировался, — констатировал, выступая на пленарном заседании «Потребительский рынок в условиях неопределенности. Обеспечение товарной бизопасности региона» в рамках форума «Дни ритейла в Сибири», директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

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Он отметил, что на выставке форума увидел много новых интересных региональных товаров, представленных местными производителями продуктов питания.

— Сейчас мы видим, что рушится система позиционирования крупных транснациональных брендов, причем не нашими силами. Они сами приняли решение уходить из России. Это хорошая возможность для импортозамещения, для того, чтобы у нас начали формироваться отечественные крупные бренды от производителей продуктов питания. Я убежден, что в итоге все это хорошо скажется на нашей экономике и потребрынке, — говорит Кузнецов. — 25 лет назад мы мгновенно проиграли в конкурентной борьбе с западными брендами, которые обладали гораздо более эффективными бизнес-технологиями. В результате мы, например, потеряли текстильную промышленность. Да, одежда у нас была ужасная, но научиться шить — гораздо проще, чем начинать все с нуля. Сейчас у нас появляется возможность в целом ряде ниш расти по экспоненте. Надеемся, что курс рубля или доллара будет более благоприятным для внутреннего развития, а не для привлечения дешевого импорта.

Вице-президент, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов подтвердил, что весной 2022 года ритейл столкнулся с серьезными сложностями: нужно было переформатировать логистику, искать новых поставщиков, поддерживать текущих. Однако сейчас компания не отказывается от планов по развитию сети.

— До конца года мы планируем открыть 1100 магазинов, из них 130 — в Сибири и на Дальнем Востоке. В Новосибирской области — около 35. Мы продолжаем развивать онлайн-составляющую бизнеса: более половины новых магазинов будут поддерживать онлайн-доставку. Кроме того, мы развиваем собственные торговые марки, — рассказал Богданов.

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Руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока компании NielsenIQ Мария Гаранина отмечает, что после ажиотажного спроса в марте стоимостной оборот FMCG-рынка в России начал расти, а натуральный оборот — показывать отрицательную динамику. В августе-сентябре рынок Сибири начал выходить из кризиса и восстанавливать свое докризисное потребление.

— Положительный результат сейчас формируют два канала торговли: дискаунтеры и мини-маркеты, что влияет на ассортимент товаров. На него также оказывает влияние инфляция: на 55% всех категорий товаров, которые мы мониторим, инфляция составляет 20-30%, — констатировала Гаранина. — В Сибири изменение инфляционной составляющей происходит из-за увеличения регулярных цен, а в стране — из-за инвестиций в промо. Мы видим, что по многим категориям в Сибири ассортимент уходит в экономсегмент. Частично это происходит за счет замены товаропроизводителя на полках — у нас увеличивается доля локальных производителей.

В перспективе, по оценке эксперта, на рынке округа продолжится сокращение ассортимента за счет роста маленьких форматов. Но если по России в целом натуральный оборот по итогам 2022 года ожидается отрицательным — на уровне 1-2%, то в Сибири прогнозируется положительная динамика.

— Каков сегодня рецепт идеального магазина? По нашим данным, он нацелен на удовлетворение базовых потребностей покупателя: сахар, молочные продукты, мясо, фрукты, овощи плюс кондитерская группа и алкоголь, которые показывают рост. Работая по такому рецепту, можно добиться серьезных показателей и расти быстрее, чем рынок.

Модератор пленарной дискуссии, председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов считает, что сейчас инвестиции более активно пошли в производство отечественных товаров, в том числе продуктов питания.

— Раньше речь шла об инвестициях с коротким сроком возврата, что было обусловлено некоторым недоверием бизнеса к государству. Сейчас мы видим, что инвесторы готовы делать вложения с более длинным сроком окупаемости, запускают более долгосрочные проекты, — констатировал он.

Регионалы ставят на местных производителей продуктов питания

Иван Бабухадзе, директор Союза независимых сетей России, сообщил, что почти у всех членов союза сегодня работают распределительные комплексы, собственное производство по глубокой переработке мяса, рыбы и т.д., что позволяет им отстроиться от федеральных партнеров.

— По нашим оценкам, более 60% категорий продукции, произведенной на территории региона, попадают на полки магазинов. Это большой вклад ритейла в развитие производителей и фермеров. Кроме того, мы запустили проект кооперации между производителями и сетями, что дает производителям возможность выйти за пределы своего региона, — рассказал он. — Около 10 сетевых компаний у нас готовы подключиться к проекту по продажам борщевого набора и овощей, прорабатываем вопросы логистики, чтобы увеличить продажи доступной рыбной продукции через магазины независимых сетей.

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Сооснователь сетей «Аллея», «Командор», «Хороший» Олег Сипетый добавил, что через площадку «Енисейский стандарт» сети активно взаимодействуют с местными производителями продуктов питания. Если ранее доля местных продуктов в магазинах компании составляла около 30% от товарооборота, то сейчас существенно больше

— Раньше мы отличались от федералов в ассортименте на 15-20%, сейчас на 60% за счет работы с прямым импортом, местными производителями, собственными торговыми марками. В этих трендах продолжим двигаться, — говорит Сипетый. — Наш опыт показывает, что чем меньше населенный пункт, тем больше там востребованы магазины-дискаунтеры с небольшим ассортиментом основных товаров. В целом, считаю, региональным сетям сейчас нужно выращивать собственные торговые марки, размещать свои заказы на производство продуктов питания, хозтоваров через предприятия союза, чтобы больше соответствовать потребностям покупателей. В этом наше конкурентное преимущество.

Точки роста

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров предупредил участников дискуссии, что вряд ли стоит надеяться на скорое завершение турбулентности рынка, а значит, власть и бизнес должны максимально быстро решать все возникающие вопросы, а качественные инициативы бизнеса оперативно запускать в жизнь, чтобы обеспечить формирование сильной гражданской экономики. Кроме того, он рекомендовал ритейлерам и производителям не бояться новых форматов сотрудничества.

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— Еще совсем недавно рынки HoReCa и ритейла существовали сами по себе. Во время пандемии начала революционными шагами развиваться доставка. Во многих супермаркетах появились кулинарии, кафе, то есть ритейл начал заходить в зону общепита. При этом сам ритейл не особо хочет признавать себя ни общепитом, ни производственной площадкой, так как к этим форматам контролирующие структуры предъявляют очень жесткие требования. Сейчас нам с вами нужно серьезно продумать новые форматы взаимодействия, — говорит Бухаров. — Что касается производителей продукции, то мы недавно выходили к ним с предложением, чтобы они не только выпускали нарезку, но и сразу упаковывали ее на поддоны, которые можно поставить на столы для кейтеринга. Это тоже одна из тем для обсуждения.

Президент Ассоциации малоформатной торговли России, вице-президент «НП «ОПОРА» Владлен Максимов считает, что для поддержки ритейла сегодня необходимо принять решение по изменению процента эквайринга.

— Продуктовые региональные сети сегодня платят по эквайрингу около 1%, малый бизнес — от 2 до 2,5%. Для сравнения: федеральные сети — 0,5%, ритейлеры в Европе — 0,2-0,3%, в Китае — 0,35%, — комментирует эксперт. — Между тем еще в 2019 году президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Деловая Россия» сказал, что эквайринг — это квазиналог на бизнес, и что этот вопрос необходимо решать. Очень важно, чтобы регионы напоминали федеральном правительству о необходимости пересмотра квазиналога для местного ритейла.

Иван Бабухадзе считает, что фактически сегодня процент эквайринга является не только банковским, но и политическим инструментом, и напомнил, что региональные сети несут не меньшую нагрузку, чем федеральные.

— У нас более 40 категорий товаров, которые торгуются с нулевой, а то и отрицательной наценкой, — напомнил он.

Андрей Карпов добавил, что эта тема сегодня крайне актуальна и для участников интернет-торговли, где 100% оплат проходят через банковские карты. В этом сегменте на эквайринг сегодня приходятся отчисления, сопоставимые с заработком самих торговых организаций.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, почему в России тормозит импортозамещение

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : уход иностранных брендов ритейл региональные производители Производство продуктов питания импортозамещение


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