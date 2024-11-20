Годовой план по обеспечению жильем детей-сирот перевыполнен в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев посетил новые квартиры в микрорайоне «Приозерный», приобретенные для детей-сирот. По его словам, в 2024 году на эти цели было выделено 1,6 миллиарда рублей. В текущем плане предусматривалось приобрести 340 квартир, но фактически удалось купить на 44 квартиры больше благодаря улучшению эффективности закупочных процессов, уточнил глава города.

Максим Кудрявцев отметил, что квартиры, расположенные на улицах Онежская и Каспийская, производят положительное впечатление и предлагаются с полной отделкой, включая пластиковые окна и сантехнику.

Квартиры в микрорайоне «Приозерный» были приобретены у застройщика ООО «Энергомонтаж» по договорам о долевом участии. Площадь новых квартир составляет примерно 40 квадратных метров. В домах есть два выхода: на улицу и во двор. На территории имеются детские и спортивные площадки, а также колясочные на каждом этаже. Все необходимые инфраструктурные объекты, такие как больницы, детские сады и школы, находятся в шаговой доступности.

В Новосибирске насчитывается 1500 человек, нуждающихся в жилье. Квартиры предоставляются детям-сиротам двумя способами: через сертификаты и покупку готового жилья. В 2024 году было приобретено 234 квартиры и выдано 150 сертификатов. Начальник департамента социальной политики мэрии Ольга Потапова отметила, что жилье должно быть с полной отделкой и минимальной площадью 30 кв. метров. В среднем стоимость жилья для детей-сирот составляет пять миллионов рублей, а муниципалитет выделяет 25 тысяч рублей на первоначальные нужды каждого новосела. Новосибирская область является одним из первых регионов, внедривших закон о предоставлении жилья детям-сиротам по сертификатам, что позволяет им приобретать более просторное жилье или жилье в других населенных пунктах области.