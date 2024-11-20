Гигантский LED-экран вместо часов появился на фасаде дома-книжки в Новосибирске

Жители Новосибирска и сотрудники НПЗ добились возвращения часов на фасад заводоуправления. На месте старого электронного табло на площади Калинина установили гигантский монитор, на котором вместо циферблата замелькал документальный фильм про попугаев, что вызвало у новосибирцев недоумение.

— Фон стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» должен быть свободным от рекламы. Тем более, что она выполнена тоже в виде экрана, —прокомментировал VN.ru первые фото установленной на площади Led- панели архитектор Игорь Поповский.

В НПЗ журналистам пояснили, что оборудование проходит отладку перед окончательным запуском, после чего экран будет транслировать только время и погоду.

Напомним, осенью прошлого года часы признали морально устаревшими и не подлежащим восстановлению, после чего сняли их с дома-книжки. Однако горожане настоятельно требовали вернуть часы, подчёркивая, что это были главной достопримечательностью площади Калинина, а без часов площадь смотрится серо и убого.

Отметим, что против Led- панели выступали городские чиновники, заявляя, что он не вписывается в дизайн-код площади Калинина, на которой установлена стела Трудовой доблести. Вместо этого в мэрии предложили установить обычные часы без всяких дисплеев и экранов, чтобы впоследствии не пришлось их демонтировать из-за трансляции рекламы.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за нового моста в Новосибирске архитекторы предложили перенести из парка «Городское начало» памятник Александру III. По мнению специалистов, скульптуре императора необходимо найти более достойное место и сделать к нему удобную и открытую дорогу.