— С учетом нашей профессиональной деятельности нам интересен проект запуска в 2019 году программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (пожаров, ураганов, наводнений) в рамках федерального закона № 320-ФЗ, вступившего в силу 4 августа 2019 года. Новосибирская область вошла в число 14 регионов, в которых в 2020 году в пилотном режиме начнут действовать такие программы.

Значимыми для страхового рынка являются изменения, произошедшие в законодательстве об ОСАГО. Наиболее яркие — это введение с 9 января 2019 года указанием ЦБ новых тарифов на ОСАГО. Вводится более гибкая система коэффициента возраст-стаж (КВС), предусматривающая 58 ступеней градации вместо действующих четырех. Изменились базовые тарифы, на основе которых рассчитывается цена полиса ОСАГО, их значения сейчас представляют собой тарифный коридор в 20% с минимальным и максимальным значениями. Принятое указание является первым этапом либерализации тарифов ОСАГО.

Введен институт финансового уполномоченного — страховой омбудсмен. С 1 июня 2019 года споры, касающиеся ОСАГО, а с 28 ноября — также споры по КАСКО и добровольному страхованию автогражданской ответственности до подачи иска в суд должны быть рассмотрены финомбудсменом.

Существенно изменен порядок оформления ДТП, увеличен лимит до 400 тысяч рублей по имуществу при оформлении ДТП по Европротоколу.

Не менее важным можно назвать снижение во втором полугодии 2019 года ставок по ипотечным кредитам, что повлияло на рост ипотечных сделок во втором полугодии 2019 года в среднем на 7,2%. Темпы роста по страхованию ипотеки напрямую зависят от количества заключенных сделок по выдаче ипотечных кредитов.

Если говорить об итогах развития страховой отрасли, то годовые темпы роста страхового рынка оказались близки к нулевым из-за продолжающегося сокращения сегмента инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Без данного сегмента страховой рынок вырос на 8,7% — за счет ДМС, кредитного страхования заемщиков и вновь показавшего рост страхования автоКАСКО.

Нашей компании в Новосибирской области, в отличии от рынка, удалось прирасти примерно на 25% к прошлому году. Намеченные на 2019 год планы выполнены. По итогам года объем собранных страховых премий составит более 1 млрд рублей.

В страховом бизнесе нашего региона наблюдается некоторая волатильность рынка, связанная, в первую очередь, с кадровыми изменениями в некоторых федеральных компаниях. Возможен передел рынка.

Главная задача на 2020 год — это развитие. В 2019 году были открыты три новых подразделения, агентская сеть выросла на 180 человек. Компания находится в развитии, на лидирующих позициях не только в регионе, но и в России.

Крупных бизнес-проектов, которые появились в Новосибирской области в 2019 году, я не вижу, а вот развитие спортивной инфраструктуры — строительство волейбольного центра, нового ледового дворца спорта, развитие городской транспортной инфраструктуры, строительство станции метро «Спортивная» — считаю значимыми событиями для города и области.

Фото: из личных архивов