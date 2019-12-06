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В страховом мошенничестве меняются приоритеты

Страховщики готовятся к новой волне атак и тестируют цифровые методы борьбы с недобросовестными страхователями.
  • 06/12/2019, 16:47
Автор: Юлия Данилова
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С 2018 года вектор мошенничества постепенно смещается в страхование жизни и здоровья.

— Сегодня в России страховое мошенничество стало массовым видом правонарушения, которое общество не воспринимает как преступление. Эта проблема связана с тем, что самый массовый вид страхования — ОСАГО — граждане воспринимают негативно, — заявил, выступая на страховой конференции «Барьер-2019» в Москве, вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

Согласно данным ЦБ РФ, в 2018 году 35% граждан доверяли институту страхования, в 2019 году их доля сократилась до 25%. По мнению Ефремова, это также подтверждает, что граждане считают страхование направлением, где можно заработать, получить дополнительный доход и поправить свое материальное положение. Впрочем, он уточняет, что подобная ситуация характерна для мирового страхового рынка в целом, только в каждой стране существуют свои нюансы. К примеру, в Италии до 20% мошенничеств также связано с добровольным автострахованием, этот вид страховок популярен и у мошенников во Франции (12%). В США основное количество мошеннических схем приходится на страхование жизни и здоровья (15%), в Германии — на страхование гражданской ответственности водителя (15%) и добровольное автострахование (10%).

Новосибирская область в лидерах по страхованию имущества

Новосибирская область в лидерах по страхованию имущества

— Судя по имеющейся у нас статистике, 30% мошенничеств приходятся на организованные группы, 70% — на частных лиц. Во втором случае это бытовое мошенничество, где сумма ущерба завышается на 30-50 тысяч рублей, но в связи с их массовостью страховщики в итоге выплачивают по ним десятки миллиардов, — поясняет Ефремов. — Речь идет о КАСКО, ОСАГО, страховании от несчастного случая и страховании недвижимости.

В лидерах по количеству случаев мошенничества — регионы Южного федерального округа (2637 обращений в правоохранительные органы), по сумме ущерба — Центрального федерального округа (3,5 млрд рублей). В Сибирском федеральном округе 669 обращений с суммой ущерба 214 млн руб, из них по 168 возбуждено уголовное дело. Всего за 9 месяцев 2019 года страховщики понесли убытки, которые пока не могут быть классифицированы как мошенничество, но имеют их признаки, на сумму более 6 млрд рублей.

Сибирский федеральный округ занимает 5-е место в России по размеру ущерба от мошенников

Сибирский федеральный округ занимает пятое место в России по размеру ущерба от мошенников

В 2019 году полиция приняла 9,5 тысяч обращений СК на мошеннические действия клиентов. По 20% из них возбуждены уголовные дела. По сравнению с предыдущими годами, когда дела возбуждались по единичным жалобам, это серьезный результат. Ефремов считает, что во многом он обеспечен благодаря работе созданных в 65 регионах России межведомственных групп, которые позволяют контролировать ситуацию непосредственно на территориях.

Но представители ВСС считают, что этого мало. Для улучшения ситуация в автостраховании и предотвращения перетекания мошенников в другие сегменты нужно предпринять еще ряд мер. В частности, Сергей Ефремов отметил, что в странах ЕС страховщикам дано право под контролем прокуратуры проводить дознание по страховым случаям и передавать эти дела в суд. Если бы эта практика использовалась в России, то позволила бы добиться сокращения количества мелких преступлений. Он подчеркнул, что сотрудникам правоохранительных органов, незнакомым со страховым рынком, сложно разбираться в таких ситуациях. Кроме того, по его словам, те документы, которые передаются СК в рамках межведомственных групп в регионах, не всегда информативны, страховщикам не хватает данных для полноценных доказательств.

Новосибирские страховщики заинтересовались волгоградским опытом борьбы с мошенниками

— Мы работаем над тем, чтобы получить доступ к камерам видеонаблюдения в регионах. Процесс идет сложно, но надеемся, что нам удастся решить этот вопрос. Межведомственные рабочие группы будут готовить обращение к губернаторам своих территорий, чтобы они оказали помощь. Это будет большим подспорьем для СК в расследовании страховых событий, — говорит он.

Сейчас по такому принципу СК работают в Санкт-Петербурге, выстраивается взаимодействие в Москве.

— Мы не считаем это панацеей, но затраты и стоимость получения информации здесь относительно невысока, по сравнению с другими видами мошенничеств. При должном сотрудничестве с владельцами видеокамер мы можем с ходу отметать около 20% страховых случаев. Еще около 20% сможем исключить, используя алгоритмы оценки страховых случаев на предмет мошенничества, — заявил гендиректор ООО СК «Зетта Страхование», председатель комитета ВССС по противодействию мошенничеству Игорь Фатьянов.

В то же время ВСС отмечает появление на рынке страхования РФ новой тенденции. С 2018 года вектор мошенничества постепенно смещается в страхование жизни и здоровья.

— Не все страховщики еще осознают эту динамику и уделяют ей необходимой внимание. Но мы понимаем, что расследования в страховании жизни проводить гораздо тяжелее, чем в автостраховании, где мы уже знаем, как распознавать мошенников и как им противодействовать, — рассуждает Сергей Ефремов. — Уже есть прецеденты, когда один страхователь заключал договоры сразу с несколькими десятками страховых компаний (Житель кКурска заключил 90 договоров с 19 страховыми компаниями — Ред.) и одно страховое событие могло повлечь колоссальные убытки для СК. Отказать они не могли, так как в законодательстве нет лимитов по страхованию жизни. Сейчас в этой ситуации разбирается специально созданная рабочая группа.

Игорь Фатьянов также считает, что жизнь и здоровье — один из основных трендов роста страхового мошенничества.

Новосибирцы считают справедливой суммой для страхования жизни 6,1 млн рублей

Новосибирцы считают справедливой суммой для страхования жизни 6,1 млн рублей

— Пока он небольшой, но все более заметный. Это связано с развитием рынка ипотечного страхования, где доля таких мошенничеств уже очень высокая, — поясняет он.

По наблюдению эксперта, для борьбы с мошенничеством в регионах нужно, в принципе, решить вопрос с кураторами темы из МВД. Сейчас они меняются слишком часто, и это тормозит работу межведомственных комиссий. Кроме того, страховщики заявляют о необходимости решить вопрос с доступом к медицинской документации для проведения медэкспертизы при страховых случаях.

Страхование в Новосибирске растет в 10 раз быстрее, чем в целом по России

Страхование в Новосибирске растет в 10 раз быстрее, чем в целом по России

— Максимального эффекта по выявлению страховых мошенничеств можно достичь, когда алгоритмы применяются в общей базе данных. Тогда появится возможность проактивно выявлять группы мошенников, созданные ими схемы, — уточняет Игорь Фатьянов. — Сейчас мы можем использовать новые методы борьбы с мошенничеством, которые обеспечены Big Data. С учетом общей экономической ситуации и статистики можно говорить о том, что всплеск мошенничеств неизбежен, поэтому необходимо проводить работу по предотвращению массового участия в них населения.

Фото пресс-службы ВСС

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