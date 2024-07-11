Стадо кабанов на прогулке заметили жители Новосибирска

В Первомайском районе Новосибирска женщина встретила кабанов во время прогулки.
Исходя из кадров в паблике «Моя Первомайка», четвероногие друзья не обратили внимания на жительницу Новосибирска и остановились у лужи на повороте. Они гуляли на улице Твардовского.
Куда отправились кабаны после встречи с сибирячкой, неизвестно.
В комментариях пользователи предположили, что это не дикие кабаны, а одомашненные свиньи. Это уже не первый случай, когда новосибирцы встречают этих животных.
― Стаи собак постепенно меняются на стаи кабанов и свиней.
― Опять эти породистые поросята с КСМ.
― До сих пор не съели?
Ранее редакция сообщала о том, что в деревню под Новосибирском пришла голодная стая кабанов. Инцидент произошел в Тогучинском районе.
Источник фото: «Моя Первомайка» .
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