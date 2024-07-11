Стадо кабанов на прогулке заметили жители Новосибирска

В Первомайском районе Новосибирска женщина встретила кабанов во время прогулки. ​​​​​​​

Исходя из кадров в паблике «Моя Первомайка», четвероногие друзья не обратили внимания на жительницу Новосибирска и остановились у лужи на повороте. Они гуляли на улице Твардовского.

Куда отправились кабаны после встречи с сибирячкой, неизвестно.

В комментариях пользователи предположили, что это не дикие кабаны, а одомашненные свиньи. Это уже не первый случай, когда новосибирцы встречают этих животных.

― Стаи собак постепенно меняются на стаи кабанов и свиней. ― Опять эти породистые поросята с КСМ. ― До сих пор не съели?

Ранее редакция сообщала о том, что в деревню под Новосибирском пришла голодная стая кабанов. Инцидент произошел в Тогучинском районе.