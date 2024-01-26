Голодных африканских детей от нищеты спасает волонтер из Новосибирска

Руководитель новосибирского благотворительного Фонда Сергей Зайков шестой год подряд ездит в Африку, чтобы помогать местным детям выжить в условиях нищеты. В 2024 году он прибыл в кенийский центр для девочек, сбежавших из племени от раннего замужества и обрезания.

— После обрезания многие девочки умирают из-за потери или заражения крови. Чтобы они смогли избежать печальной участи, наши знакомые забирают их из племени и привозят в приют. Здесь о них заботятся, ухаживают, кормят и ходят в школу, — рассказал Om1.ru Сергей Зайков.

Люди племени Покот живут в полной нищете: в глиняных домиках, без воды и электричества.

— Раньше там не было скважин, и жители ходили набирать воду, чтобы пить, мыться и готовить, с болота. Недавно волонтёры пробили скважину, — поделился сибиряк.

Чистая вода в деревне появилась, но за ней нужно ходить за несколько километров в 30-градусную жару. Эта задача на плечах кенийских женщин.

— Так сложилась культура испокон веков: мужчина может под деревом отдыхать, а женщина пойдёт несколько километров по жаре, — пояснил Зайков.

Жители племен в Кении достаточно дружелюбно относятся к иностранцам и туристам. Они понимают, что приехавшие в их деревню «бледнолицие» обязательно им помогут и облегчат их существование.

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