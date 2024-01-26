В конце 2024 года зазвучит орган в новосибирской консерватории

К концу 2024 года в консерватории им. Глинки отремонтируют орган. Ремонт будет проводится в три этапа.
Первый этап уже пройден. В него входил монтаж органных труб.
— В следующие два этапа нужно будет установить пульт, — отметил Юрий Зимняков, исполняющего обязанности министра культуры области.
Напомним, что в прошлом году был отремонтирован Большой зал консерватории. В зале появилось современное оборудование. Отремонтировали также и три этажа здания.
Ранее редакция сообщала о том, что в этом году начнется ремонт 35 школ в Новосибирской области.
Фото: Freepik — freepik
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