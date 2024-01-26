Малоимущим семьям будут предоставлять жилье по договору соцнайма вне очереди

Соответствующий закон принят Госдумой.
По словам председателя ГД Вячеслава Володина, данная мера призвана устранить несправедливость в отношении собственников жилья, признанного аварийным.
На сегодняшний день граждане, проживающие в квартире на основании договора соцнайма, в случае, если их жилье стало непригодным для проживания, вправе получить другое жилье без очереди также по договору соцнайма. Однако собственники аварийных квартир такой возможности лишены и вынуждены и дальше жить в аварийном доме, дожидаясь своей очереди на получение льготного жилья, или арендовать квартиру на коммерческих условиях.
Принятый закон позволит поддержать семьи с невысоким доходом, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, подчеркнул Вячеслав Володин.
Ранее редакция публиковала мнение эксперта ЖКХ Андрея Широкова, который считает, что приватизация породила класс «нищих собственников».
Фото: freepik.com — rawpixel.com
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