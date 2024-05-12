Родителей детей-мигрантов проверят после нападения с отверткой на мальчика в Новосибирске

В Хилокском микрорайоне в Новосибирске двое детей мигрантов напали с отверткой на семилетнего мальчика. Инцидент произошел днем, 9 мая на детской площадке. Ребенок успел вырваться и убежать.

По словам матери пострадавшего,она сообщила о произошедшем, но сотрудники правоохранительных органов не приехали на место происшествия. Сообщается, что мама мальчика написала заявление в полицию.

По факту произошедшего следственные органы СК России по Новосибирской области проводят процессуальную проверку по двум статьям: «Неисполнение обязанностей по воспитанию малолетнего» и «Халатность».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе проведения проверки и установленных обстоятельствах, сообщили в пресс-службе СК России.

Ранее редакция сообщала, что многодетного таджика-нарушителя принудительно выслали из Новосибирска.