Ученики школы-интерната построили снеговика-гиганта ростом с двухэтажный дом в Сибири

Самый огромный снеговик родился в Новокузнецке. Его соорудили воспитанники и педагоги специальной школы-интерната № 88.
Ребята держат в секрете, как им удалось реализовать такую масштабную идею. Но очевидно, что они приложили очень много усилий, чтобы порадовать горожан и Деда Мороза.
Главный волшебник оценил старания воспитанников и их наставников. На фоне гигантского снеговика он записал поздравление для ребятишек и жителей Кузбасса.
Ранее редакция рассказывала, что Новосибирск официально стал родиной снежных баб. В конце декабря был зарегистрирован товарный знак и получен соответствующий патент.
Фото: скриншот с видео МКОУ школа-интернат № 88.
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