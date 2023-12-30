Ученики школы-интерната построили снеговика-гиганта ростом с двухэтажный дом в Сибири

Самый огромный снеговик родился в Новокузнецке. Его соорудили воспитанники и педагоги специальной школы-интерната № 88.

Ребята держат в секрете, как им удалось реализовать такую масштабную идею. Но очевидно, что они приложили очень много усилий, чтобы порадовать горожан и Деда Мороза.

Главный волшебник оценил старания воспитанников и их наставников. На фоне гигантского снеговика он записал поздравление для ребятишек и жителей Кузбасса.

Ранее редакция рассказывала, что Новосибирск официально стал родиной снежных баб. В конце декабря был зарегистрирован товарный знак и получен соответствующий патент.