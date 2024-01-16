В новосибирский «Локомотив» перешел болгарский волейболист Денис Карягин

К команде волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск» присоединился болгарский игрок Денис Карягин. Вскоре он приедет в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба команды.
— Текущий сезон он начинал во французской «Тулузе», также ранее в своей карьере он выступал за «Заксу», «Монцу» и «Нефтохимик», — говорится в сообщении.
Клуб поблагодарил за такую находку связующего игрока клуба Константина Абаева. Именно он дал наводку на Карягина.
В комментариях болельщики начали обсуждать присоединение столь ценного игрока.
— Из тёплой Тулузы (+ 12) в солнечный Новосибирск (минус 25).
— Вместо другого легионера?
— Денис, добро пожаловать в Локосемью!
Ранее редакция сообщала о том, что волейбольный клуб «Локомотив» выиграл домашний матч с «Югрой-Самотлор».
Фото со страницы волейбольного клуба «Локомотив» в Вконтакте
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