В новосибирский «Локомотив» перешел болгарский волейболист Денис Карягин

К команде волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск» присоединился болгарский игрок Денис Карягин. Вскоре он приедет в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба команды.

— Текущий сезон он начинал во французской «Тулузе», также ранее в своей карьере он выступал за «Заксу», «Монцу» и «Нефтохимик», — говорится в сообщении.

Клуб поблагодарил за такую находку связующего игрока клуба Константина Абаева. Именно он дал наводку на Карягина.

В комментариях болельщики начали обсуждать присоединение столь ценного игрока.

— Из тёплой Тулузы (+ 12) в солнечный Новосибирск (минус 25). — Вместо другого легионера? — Денис, добро пожаловать в Локосемью!

Ранее редакция сообщала о том, что волейбольный клуб «Локомотив» выиграл домашний матч с «Югрой-Самотлор».