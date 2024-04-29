Гонка с препятствиями «Сибирский предел» прошла в Новосибирске

«Сибирский предел» прошел в Новосибирске. Гонка была посвящена 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ней участвовали любители и профессионалы.

— За медали боролись подростковые команды и взрослые сборные не только из Новосибирска, но и других городов. Более 70 команд вышли на старт, — рассказала Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска.

Трасса, на которой проходило соревнование, составила 7 километров, а преград на ней было 34. Отмечается, что подростки проходили только половину дистанции.

В группе «Сибирского предела» отметили, что участники креативно и с огоньком преодолели трассу. Победителям и призёрам вручили медали.

Ранее редакция сообщала о том, что абсолютным чемпионом РФ по гонкам на снегоходах стал житель Новосибирска.