Гонка с препятствиями «Сибирский предел» прошла в Новосибирске

«Сибирский предел» прошел в Новосибирске. Гонка была посвящена 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ней участвовали любители и профессионалы.
— За медали боролись подростковые команды и взрослые сборные не только из Новосибирска, но и других городов. Более 70 команд вышли на старт, — рассказала Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска.
Трасса, на которой проходило соревнование, составила 7 километров, а преград на ней было 34. Отмечается, что подростки проходили только половину дистанции.
В группе «Сибирского предела» отметили, что участники креативно и с огоньком преодолели трассу. Победителям и призёрам вручили медали.
Ранее редакция сообщала о том, что абсолютным чемпионом РФ по гонкам на снегоходах стал житель Новосибирска.
Источник фото: Телеграм-канал Анны Терешковой
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru