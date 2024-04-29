Вертолет для санавиации ищут в Новосибирске

Власти ищут подрядчика для выполнения работ по транспортировке больных и раненых с помощью вертолёта.

— Максимальная цена контракта составляет 69,9 миллионов рублей, — говорится на сайте Госзакупок.

Согласно документу, вертолёт должен быть готов к вылету в течение 30 минут в тёплое время года и в течение часа — в холодное. Он не должен быть выпущен ранее 1 января 2014 года. Полёт должен составлять до 1000 километров.

Подрядчику необходимо будет предоставлять технику на 201 лётный час до 31 декабря 2024 года, а также обеспечить наличие резервного вертолёта на случай поломки основного.

Приём заявок завершится 8 мая 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области на санавиацию потратят 95,7 млн рублей.