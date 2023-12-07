Гонорар более 2 млн: стала известна сумма взятки Захарову за крышевание игорного бизнеса

ГУ МВД по Новосибирской области обнародовало сумму взятки подполковнику Александру Захарову за покровительство нелегального бизнеса.

— В период с февраля 2022 года по апрель 2023 года указанный сотрудник получил от гражданина денежное вознаграждение на общую сумму более 2 млн. рублей за осуществление незаконного бездействия должностных лиц и оказание общего покровительства деятельности нелегального бизнеса, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту назначено проведение служебной проверки. В случае подтверждения вины, заместитель начальника городского отдела полиции понесёт наказание в установленном законом порядке, пояснили в ГУМВД.

— После проверки его уволят, — сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Ранее редакция сообщала о предъявленном обвинении Александру Захарову в получении взятки в особо крупном размере.