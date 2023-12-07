В больницах Новосибирской области начался острый дефицит вакцин от кори и коклюша

Новосибирская область вошла в число регионов России, где на фоне активного роста заражённых началась острая нехватка вакцин против коклюша и кори.

В список дефицита препаратов вошла и Кемеровская область.

Как сообщает Telegram-канал Mach, власти Кузбасса пообещали решить вопрос с нехваткой вакцины до 25 декабря.

В Новосибирске же людям, по словам издания, сразу посоветовали обращаться в платные клиники, а не в государственные.

Редакция Infopro54 обратилась за комментарием в пресс-службу Минздрава Новосибирской области.

― В нашем регионе нет дефицита противокоревых и антикоклюшных иммунобиологических препаратов. Моновакцина для профилактики кори на территории региона в достаточном количестве. Комбинированных вакцин, обеспечивающих защиту, в том числе, от коклюша — также достаточно для исполнения плана по охвату вакцинацией в 2023 году, ― рассказали в ведомстве.

Ранее редакция сообщала об угрозе дефицита почти 100 наименований лекарств, среди которых парацетамол, корвалол, йод и активированный уголь.