Google Play сообщает о вредоносности 2ГИС жителям Новосибирска

Google Play рассылает новосибирцам сообщения о вредоносности приложения 2ГИС. Об этом сообщают жители Новосибирска в Вконтакте.

— Приложение пытается получить доступ к вашим персональным данным, — говорится в сообщении.

Программа пытается получить доступ к фото, аудио, сообщениям и журналу звонков.

В пресс-службе 2ГИС сообщили, что сервис безопасен. Он запрашивает доступ к микрофону и звонкам, чтобы дать возможность пользователям звонить в организации прямо из приложения. Доступ также нужен для получение смс с кодом авторизации. Уведомление приходит всем пользователям у которых установлено временно недоступное приложение.

Ранее редакция сообщала о том, что в топ-100 фото страны вошли фотографии из Новосибирска.