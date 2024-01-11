Google Play сообщает о вредоносности 2ГИС жителям Новосибирска

Google Play рассылает новосибирцам сообщения о вредоносности приложения 2ГИС. Об этом сообщают жители Новосибирска в Вконтакте.
— Приложение пытается получить доступ к вашим персональным данным, — говорится в сообщении.
Программа пытается получить доступ к фото, аудио, сообщениям и журналу звонков.
В пресс-службе 2ГИС сообщили, что сервис безопасен. Он запрашивает доступ к микрофону и звонкам, чтобы дать возможность пользователям звонить в организации прямо из приложения. Доступ также нужен для получение смс с кодом авторизации. Уведомление приходит всем пользователям у которых установлено временно недоступное приложение.
Ранее редакция сообщала о том, что в топ-100 фото страны вошли фотографии из Новосибирска.
Фото: Freepik — nensuria
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru