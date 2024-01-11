В 2024 году на отечественный рынок придут порядка 20 иностранных брендов

Руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева в беседе с РИА Недвижимость сообщила, что значительное число запросов поступило от турецких фешен-брендов. При этом специалист уточнила, что они планируют сначала протестировать рынок на предмет необходимости инвестировать в капремонт, организацию офиса или поиск УК.

Кермедчиева добавила, что бренды из Турции, в свою очередь, заявили о готовности инвестировать в российский рынок, однако, чтобы освоиться в новых условия, им нужно какое-то время.

Специалист отметила, что марки заинтересованы в площадках, посредством которых у них будет возможность изучить особенности ведения бизнеса и спроса.

Ранее редакция сообщала, что Россию могут покинуть «Ашан», Metro Cash&Carry и Globus.