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Эксперты рассказали, когда собственник жилья может стать пособником преступления

  • 19/04/2024, 12:24
Автор: Оксана Мочалова
Эксперты рассказали, когда собственник жилья может стать пособником преступления
А также оценили риски при сдаче жилья для арендодателей.

Сдача жилья мигрантам

Недавний теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, вызвал бурную реакцию общества и власти. Государство в очередной раз ужесточает контроль за иностранными гражданами, которые приезжают в страну в поисках работы и меняет миграционную политику. Общество тоже не остается в стороне и реагирует по-своему.

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В социальных сетях все чаще стали появляться новости о рисках сдачи жилья мигрантам. В них говорится о том, что владельцев жилья, сдающих его мигрантам, могут привлечь к уголовной ответственности, если мигрант использовал жилплощадь для подготовки преступления.

— Собственник может быть привлечен к уголовной ответственности за пособничество по статье 33 УК РФ, если мигрант использует его жилье для приготовления к преступлению, — приводит слова члена Ассоциации юристов России Юлии Рамзенковой паблик «Типичный Плющихинский. Сосед МЖК (Новосибирск).

Отмечается, что наказание по этой статье разнится от 3 до 15 лет лишения свободы.

Редакция Infopro54 решила разобраться в данном вопросе и обратилась за комментарием к экспертам компании «Юсконсалт» . Эксперты подчеркнули, что этот комментарий юриста Юлии Рамзенковой часто используют в похожих статьях, однако он давался на несколько иную тему.

— Комментарий давался по поводу риска привлечения к ст. 322.2 УК РФ Фиктивная регистрация по месту пребывания или по месту жительства. В случае фиктивной регистрации, а именно умышленных действий по регистрации граждан без цели их проживания, такой состав можно инкриминировать. При этом не важно занимались иностранцы законной или незаконной деятельностью, — отметили юристы.

По их словам, в случае добросовестной сдачи жилья в аренду и регистрации там иностранных граждан, никаких оснований для привлечения к уголовной ответственности нет.

Пособничество в преступлении

Что касается вопроса: «возможно ли привлечь собственника недвижимости к уголовной ответственности за пособничество в совершении преступления?», то здесь стоит разобрать несколько ситуаций.

Эксперты «Юсконсалт» напомнили, что согласно п. 5 ст. 33 УК РФ пособничество – это вид соучастия в преступлении: пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

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По словам экспертов, собственник недвижимости признается пособником в некоторых ситуациях:

Ситуация №1: собственник жилья заранее знает о готовящемся теракте и размещает преступников у себя бесплатно. При такой ситуации собственника могут привлечь по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Финансирование терроризма».

Ситуация №2: собственник жилья узнал о готовящемся теракте до или после вселения нанимателей (квартиросъёмщиков). В этом случае добросовестный собственник должен сообщить о готовящемся теракте в уполномоченные органы (Следственный комитет, Федеральная служба безопасности, полиция). В противном случае наймодателя могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 205.6 УК РФ за несообщение о преступлении.

Ситуация №3: собственник жилья не знал о готовящемся теракте. В этом случае у наймодателя отсутствует умысел на совершение преступления, и пособничество в его совершении. Поэтому оснований для привлечения к уголовной ответственности с ссылкой на пособничество нет.

— В первой и второй ситуации действия собственника образуют самостоятельные преступления (а не пособничество). Что касается самого пособничества, то оно может возникнуть, когда недвижимость будет являться средством совершения преступления (например, там будет находиться похищенное лицо), либо, когда собственник будет готов предоставить недвижимость в целях сокрытия преступников и обещал это сделать до совершения преступления, тем самым он содействовал совершению преступления. Но всегда ключевым фактором будет наличие вины собственника помещения в форме умысла, — комментируют юристы.

В качестве прецедентов представители компании «Юсконсалт» привели примеры громких терактов прошлых лет. Так, террористы, совершившие взрыв в метро Санкт-Петербурга (2017 год), готовили взрывные устройства прямо в арендуемой квартире, однако наймодателей не привлекли к уголовной ответственности.

После теракта в аэропорту Домодедово 2011 года, собственник квартиры, в которой проживал террорист-смертник, не привлечён к уголовной ответственности, а родственники, размещавшие его в Ингушетии до отъезда в Москву, привлечены. Однако эксперты подчеркнули, что помимо размещения террориста, они снабжали его и содействовали отбытию в Москву для совершения террористического акта.

— Самым вопиющем примером недобросовестного «наймодателя» можно считать сотрудницу гостиницы, разместившей террориста-смертника после серии терактов. Магомедов был размещён на сутки при этом не взяты данные его паспорта. Вопрос о наличии в действиях сотрудницы состава преступления был разрешён ещё на стадии предварительного следствия. Оснований для привлечения к ответственности нет, — подчеркнули в «Юсконсалт» .

Таким образом, по мнению экспертов, добросовестным арендодателям, не знавшим о целях нанимателя, не совершавших действий, указанных в ст. 33 УК РФ, не грозит ни уголовная, ни административная ответственность за правонарушения, совершаемые их нанимателями.

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Источник фото: freepik.com, prostooleh

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Рубрики : Общество Недвижимость Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовная отвественность аренда


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