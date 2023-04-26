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Gorizont достижим: в Дзержинском районе появится новый жилой комплекс комфорт-класса

  • 26/04/2023, 17:10
новостройки Новосибирска VIRA квартиры от застройщика
Строительная компания VIRA, лидер девелоперского рынка Новосибирска, вывела на рынок новый проект — ЖК Gorizont на улице Коминтерна.

Жилой комплекс Gorizont — это новый проект комфорт-класса, 15-этажный дом, спроектированный вокруг концепции квартир «разумного формата», где каждая планировка рассчитывалась экспертами компании исходя из сценариев будущего использования целевой аудиторией. В богатой квартирографии ЖК Gorizont можно подобрать квартиру и для пары, и для молодой семьи с ребенком или двумя детьми, для пенсионера, студента и даже одного взрослого с малышом — для каждого сценария найдется оптимальная планировка.

В первый этап строительства Gorizont входят пять жилых секций, квартиры в первой, третьей, четвертой и пятой секциях будут сдаваться с предчистовой отделкой white box, а вторая — «тихая секция» — целиком отдана под квартиры с ремонтом под ключ от VIRA, причем у покупателей будут несколько вариантов отделки на выбор.

В ЖК Gorizont воплощены лучшие инженерные решения VIRA, которые уже доказали свою эффективность. Здесь, например, будут реализованы элементы системы «умный дом» с возможностью дистанционного открытия ворот, просмотром записей камер видеонаблюдения, оплатой счетов, а также доступом в дом по Face ID, что обычно более свойственно жилью бизнес-класса. Панорамные окна высотой 1,8 м обеспечат достаточный уровень естественного освещения в любую погоду и время года.

новостройки Новосибирска Вира VIRA

В приватном и свободном от автомобилей внутреннем дворе ЖК разместятся эргономичные детские площадки, места для отдыха, спортплощадка с workout-зоной, а также прогулочные аллеи, эффектно подсвечиваемые в вечернее время.  Здесь же будут высажены многолетние хвойные и лиственные деревья, злаки и кустарники — над проектом ландшафтного дизайна, в основе которого лежит принцип всесезонного озеленения, работала известная московская студия Sredaa.

Минималистичная архитектура Gorizont, выраженная в естественных, геометрических линиях фасада, гармонично подчеркивается контурной подсветкой. В любую секцию можно попасть либо с улицы, либо со двора, каждый подъезд является сквозным. Проектом предусмотрены большие площади остекления входных групп, высокие потолки холлов первого этажа, бесшумные скоростные лифты, а также индивидуальный дизайн общественных холлов. Кроме того, в каждой секции разместятся отдельные помещения для колясок и велосипедов, а также комнаты для мытья лап домашних питомцев. На цокольном этаже расположены кладовые для жителей площадью от 3 до 6 кв. м, а на -1 этаже — отапливаемый подземный паркинг на 192 машиноместа, куда можно будет спуститься на лифте с любого этажа. Кроме того, проектом также предусмотрен и наземный паркинг на 266 машиномест.

новостройки Новосибирска Вира VIRA

На старте продаж можно будет выбрать квартиру площадью от 23,8 до 75,6 кв. м. К покупке доступны студии, однокомнатные квартиры, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры-студии (евро), классические «двушки» и «трешки». Ввод в эксплуатацию первых пяти секций ЖК Gorizont запланирован на сентябрь будущего года.

ЖК Gorizont — это удобная транспортная доступность, а также развитая социальная и торговая инфраструктура.  Проект аккредитован крупнейшими российскими банками: «Сбер», «ВТБ», «Уралсиб», «Промсвязьбанк», «Росбанк» и «ДОМ.РФ». Возможен трейд-ин, рассрочка от застройщика, субсидированная ипотека, ипотека траншами, а также дисконт процентной ставки от застройщика.

Подробности узнавайте в отделе продаж VIRA: (383)271-22-22

СПРАВКА О КОМПАНИИ

VIRA — ведущий застройщик Новосибирска и Сибирского федерального региона, в марте 2023 году компания отметила 12-летие профессиональной деятельности и 708 359 кв. м сданного жилья. VIRA — это надежность, компетентность, амбициозность, ответственность, порядочность, уважение к другим, смелость и приверженность семейным ценностям. VIRA не просто строит дома, VIRA строит счастливую жизнь.

Реклама. Рекламодатель ООО СЗ «ВИРА Инвест»

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Рубрики : Недвижимость

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Теги : новостройки Новосибирска недвижимость в Новосиирске квартира от застройщика VIRA


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