В регионах Сибири за год резко вырос спрос на инженеров

Аналитики hh.ru выяснили, в каких регионах Сибирского ФО работодатели больше всего нуждаются в инженерах, и сколько им готовы платить.

В топ-20 регионов страны с самым высоким спросом на инженеров, в том числе в инженерах-конструкторах, инженерах-проектировщиках, инженерах-электрониках, сервисных инженерах, инженерах-механиках и т.д. за период с января по апрель 2023 года попали сразу пять сибирских регионов, из них самую высокую строчку в рейтинге заняла Новосибирская область (7 место, 3% от общего объема вакансий), далее идут Красноярский край, Иркутская область, Кузбасс и Омская область.

Среди регионов округа наибольший рост числа вакансий для инженеров показали:

Омская область —+41%

Новосибирская область — +36%

Кемеровская область —+35%

Красноярский край — +14%

Иркутская область —+13%

Среди инженерных специальностей, в Новосибирской области наиболее востребованы в этом году:

инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики — на них приходится 36% от всех предложений о работе для социалистов данного направления,

на втором месте — инженеры ПТО, инженеры-сметчики (17%),

на третьем —сервисные инженеры, инженеры-механики (16%).

Заметен и рост средних зарплат, которые работодатели готовы платить специалистам-инженерам. Если в 2022 году диапазон предлагаемых зарплат в Новосибирской области составлял 45 977 — 91 954 рублей, то в 2023 году он вышел на уровень 57 471 — 114 471 рублей. Наиболее высокие зарплаты инженерам в Сибири предлагают в Иркутской области — 64 184 — 143 678 рублей, сообщает пресс-служба hh.ru.

При этом эксперт отмечает, что на сайтах растет и количество резюме со стороны сотрудников оборонных предприятий. Он не исключает, что люди не выдерживают возросшую нагрузку.

— Нехватка инженерных кадров была всегда, сейчас она обостряется, что приведёт к росту уровня зарплаты не всегда обусловленной квалификацией. Решить вопрос одномоментно не возможно, поэтому проблемы будут возрастать, — прогнозирует Степаненко. — На мой взгляд, сейчас необходимо экстренно принимать решения по изменению системы образования, повышения качества выпускников. И одновременно заниматься формированием профессиональных интересов у школьников, вовлечения их в инженерную и научную деятельность.

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