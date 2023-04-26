Горсовет поставил точку в отмене выборов мэра

Сессия горсовета Новосибирска большинством голосов утвердила изменения в городской устав, согласно которым, во-первых, отменяются прямые выборы главы города, а, во-вторых, досрочно лишаются мандатов депутаты, пропускающие заседания сессий горсовета без уважительной причины на протяжении более полугода. Несмотря на то, что, как ранее было уже озвучено на общественных слушаниях, иного выхода у городских депутатов, кроме как принять данное решение не было, иначе текущему созыву горсовета грозил бы роспуск, тем не менее, обсуждение данного вопроса на сессии вызвало ряд напряжённых моментов.

Во-первых, на предложение председателя комиссии по контролю за работой органов исполнительной власть Андрея Гудовского его не обсуждать, а сразу перейти к голосованию, стал активно возражать председатель комиссии по наказам Александр Бурмистров. Перепалка двух председателей заняла несколько минут под бесполезные призывы к порядку со стороны спикера Дмитрия Асанцева. И так как она шла при отключённых у обоих микрофонах, расслышать аргументы каждой из сторон не удалось.

Вторую попытку защиты прямых выборов предпринял депутат от либеральной коалиции «Новосибирск 2020» Антон Картавин. По мнению коалиционера, уж если отменять выборы, то логичнее бы это было сделать по сценарию в Сузуне.

— Там просто расформировали свою администрацию и сказали, что муниципалитету администрация не нужна, — рассказывает Картавин. — Так, может, мы тоже так сделаем, раз уже взяли курс на полую потерю субъектности как города, муниципального образования? А деньги пустим на ремонт тротуаров. Уж если мы идём таким путём, делаем из Новосибирска Сузун, то давайте делать это до конца.

Как пояснила депутату начальник управления горсовета по правовым вопроса Ольга Кондратенко, реализовать сузунский сценарий в Новосибирске не получится.

— В соответствии с уставом, у нас четыре органа местного самоуправления, в том числе, мэрия, — сообщает руководитель управления. — На сегодня, пока нет корректировок по уставу, вы не можете расформировать мэрию, это не в ваших полномочиях.

По результатам итогового голосования указанные изменения устава поддержали 38 депутатов, против проголосовали 5, воздержавшихся не было.

При этом напомним, что депутаты-коалиционеры анонсировали проведение в Новосибирской области референдума по вопросу теперь уже возвращения прямых выборов главы областного центра. На днях они подали соответствующее ходатайство в избирком.

По информации, озвученной в начале сессии Дмитрием Асанцевым, отсутствовали депутаты Серей Бойко (решением Минюста РФ признан иностранным агентом), Хельга Пирогова (находится в межгосударственном розыске, оба представляют коалицию «Новосибирск 2020»), Алексей Джулай и вице-спикер Евгений Яковенко (оба представляют фракцию «Единая Россия»). Позже Яковенко в военной форме появился на сессии.

Ранее редакция сообщала, что публичные слушания по отмене выборов мэра Новосибирска прошли без широкого присутствия общественности.