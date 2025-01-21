Участок рядом с горнолыжным курортом Новосибирска предложили инвесторам

В список земель, пригодных для осуществления туристской деятельности, включен земельный участок площадью 1,53 га, расположенный на территории Барышевского сельсовета, в непосредственной близости к Горнолыжному комплексу «Ключи». Об этом сообщила пресс-служба управления Росреестра. Горнолыжный комплекс включен в перечень объектов туристического интереса в июле 2024 года, расположен менее чем в 40 километрах от центра города Новосибирска и в 9 км от Академгородка, рядом с деревней Каменушка.

Напомним, по оценке экспертов, особой популярностью у жителей Новосибирска в этом сезоне пользуются такие горнолыжные курорты, как Шерегеш, Белокуриха, Эсто-Садок, Манжерок и Терскол.

В Новосибирской области зарегистрированы 7 горнолыжных комплексов.

Горнолыжный комплекс «Горный», Тогучинский район, рабочий поселок Горный,

Спортивно- оздоровительный комплекс «Альбатрос», Новосибирск, ул., Выборная,

Сноуборд-парк «Горский», Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,

Горнолыжный клуб «Корел-Иня», Новосибирск, Ключ-Камышенское плато,

Горнолыжный комплекс, парк отдыха «Кольцово», Новосибирск, проспект академика Сандахчиева,

ГЛК «Юрманка», деревня Верх-Ики, Маслянинский район.

Всего в список земель для туризма, которые могут быть предложены инвесторам, к концу 2024 года в Новосибирской области вошли 27 территорий и земельных участков общей площадью более 8590 га, расположенных в 10 районах региона. Они расположены рядом с такими объектами туристического интереса как озера: Карачи, Довольное, Чаны, Убинское, Горькое, а также вблизи Бердских скал и памятника природы «Пешковский рям».

Ранее редакция сообщала о том, что льготные кредиты могут получить новосибирские предприниматели из сферы туризма.