Инвестиции в кластер «Белокуриха горная» составят более 21 млрд рублей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочее совещание с участием руководства и экспертов корпорации «Туризм.РФ», где была рассмотрена предварительная концепция развития туристической территории «Белокуриха горная». На земельном участке площадью 53,4 гектара планируют построить шесть объектов с номерным фондом более 1000 номеров, создать современную оздоровительную и развлекательную инфраструктуру. По предварительным оценкам экспертов «Туризм.РФ», благодаря появлению нового курорта в регионе турпоток увеличится на 200 тысяч человек в год, сообщила пресс-служба правительства региона.

Для реализации этого курортного направления разработан проект дорожной карты — на одном из этапов предполагается подведение к курорту радонопровода. Данное решение в настоящее время прорабатывается совместно с Минстроем России в соответствии с поручением председателя правительства России Михаила Мишустина.

По оценкам экспертов корпорации, общий объем инвестиций на развитие туристической территории «Белокуриха горная» составит 21,2 миллиарда рублей. В результате развития туртерритории в Белокурихе появится уникальный круглогодичный бальнеологический курорт.

По итогам совещания Виктор Томенко распорядился создать рабочую группу для оперативного решения всех вопросов развития новой курортной территории.

Сотрудничество правительства Алтайского края и акционерного общества «Корпорация «Туризм.РФ» развивается в рамках заключенного 19 ноября 2021 года соглашения о долгосрочном взаимодействии в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в регионе. Совместная работа направлена на развитие перспективных туристических территорий в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По итогам согласования с регионом концепции будет разработан мастер-план, подготовку документа завершат в июне 2023 года.

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