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Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности коллекторов при взыскании долгов

  • 11/11/2022, 17:51
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законопроект об уголовной ответственности коллекторов при взыскании долгов
На сегодняшний день за допущенные нарушения коллекторов чаще всего только штрафуют.

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за незаконную деятельность при взыскании долгов, что должно повлиять на работу коллекторских агентств.

Согласно показателям правоприменительной практики, на сегодняшний день за допущенные нарушения коллекторов в большинстве случаев только штрафуют. При этом количество поступающих на них жалоб неуклонно растет. Так, только в ФССП в год поступает около 30 тыс. подобных обращений. Кроме того, граждане нередко направляют свои жалобы в МВД, прокуратуру и депутатам.

— Необходимо исключить ситуации, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, шантажируют личной информацией, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Отмечается, что в случае, если коллектор прибегнет к насилию, угрозам или повредит чужое имущество, его могут лишить свободы сроком на пять лет.

 

Ранее редакция сообщала, что коллекторов обяжут предупреждать должника, что с ним общается робот.

Фото с сайта Госдумы

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : уголовная ответственность коллекторов коллекторы Госдума


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