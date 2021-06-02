Город бессилен против «черных» провайдеров

За 2019-2020 годы по линии взаимодействия с компаниями-провайдерами посредством МКУ «Горэлектротранспорт» и МБУ «Городской центр организации дорожного движения» муниципалитет не досчитался 70-121 млн рублей в год по первому предприятию и более 57 млн ежегодно по второму. Такие данные приводит городская контрольно-счетная палата по итогам проверки поступления финансов от операторов связи за использование городской инфраструктуры — опор контактной сети и линий электропередач.

— Ни МБУ ГЦОДД, ни МКУ ГЭТ не проводят мероприятий по взысканию накопившейся дебиторской задолженности, в том числе не осуществляется регулярно подтверждение задолженности подписанием актов сверок, проведение претензионной работы по взысканию задолженности, подача исков в арбитражный суд о взыскании задолженности и неустойки за несвоевременную оплату оказанных услуг, — сообщает аудитор КСП Алексей Усов. — Практика непринятия мер по взысканию задолженности приводит к ее росту и дальнейшему списанию убытков. Зафиксированы факты недоначислений платежей по действующим договорам. Установлены факты начислений ниже установленного тарифа и действующего договора.

Основной проблемой обоих предприятий являются так называемые «черные» провайдеры. Как поясняют муниципалы, перерезать незаконный провод можно только после того, как сама компания обратится с заявлением о прекращении своей деятельности. В ином случае государственное учреждение ждут судебные разбирательства с возможными большими финансовыми издержками.

— Проводится в недостаточном объеме работа по выявлению незаконно установленных объектов связи и работа по их договорному оформлению и демонтажу в рамках законодательства и контроля за размещением сооружений связи. Это приводит к тому, что ГЦОДД, ГЭТ и косвенно бюджет недополучают часть доходов, — продолжает аудитор. — Необходимо отметить и негативный фактор для бизнеса. Безвозмездное использование определенными операторами опор дает им неоправданные преференции, по сравнению с операторами, заключившими договор и осуществляющими оплату, что способствует дискриминации других участников рынка.

Сами муниципальные предприятия делали некоторые попытки повлиять на ситуацию.

— Мы за 3 года дважды провели инвентаризацию, — сообщает директор МКУ ГЭТ Константин Прокин. — У нас 9 тысяч опор, все обследованы, 32 тысячи мест креплений. Сил и средств у нас хватает только на то, чтобы в течение года-полутора пройти все опоры: посчитать, сопоставить, выявить. На текущий момент такая информация по местам креплений: 23 тысячи мест — по договорам, около 9 тысяч — без договоров. Мы знаем эти опоры, эти места креплений, но, к сожалению, не всегда можем выявить собственника. Но эта работа идет. Мы 3 тысячи мест креплений не только выявили, но и обязали собственников заключить дополнительные соглашения. Из оставшихся 9 тысяч мест креплений без договоров ориентировочно 40% — реально брошенные и бесхозные.

Что касается ГЦОДД, то здесь также инициировали инвентаризацию подведомственных объектов.

— Не только КСП, но мы и сами для себя проводим оценку нашей работы, — рассказывает руководитель ГЦОДД Ксения Сенькова. — Отсутствие системного подхода вообще к этому направлению по всем фронтам налицо. Проще провести инвентаризацию имеющегося имущества, всех наших линий пообъектно с нуля, мы ее уже начали, а также систематизацию учета, сравнение с теми отношениями, которые у нас есть. Договоры проанализировали. Там тоже много замечаний к их содержанию. Поэтому ставим для себя задачу: по результатам проведенной инвентаризации все их обновить.

Однако, как сообщают в контрольно-счетной палате, кардинально эти действия руководителей предприятий на ситуацию не влияют. Необходимы решения муниципального уровня, в частности соответствующая муниципальная электронная система учета.

— Муниципальная система учета размещения сооружений связи не способна осуществлять корректный учет. В ней отсутствует перечень муниципального имущества, информация об используемом количестве опор и креплений, — сообщает Алексей Усов. — Муниципальная система «Единая геоинформационная система учета сооружений связи» не создана, не введена в эксплуатацию и потому не используется, несмотря на то, что в отчете об исполнении планов социально-экономического развития на 2016 год указана как внедренная. Расходы на ее разработку в сумме 1,9 млн необходимо признать неэффективными расходами бюджета города.

По словам начальника департамента информатизации и связи мэрии Александра Горнштейна, такая система действительно задумывалась, но позже ее реализация сошла на нет.

— Как только мы ее начали делать, начался процесс с операторами связи, коллеги попали под сомнения, — поясняет Горнштейн. — Они по сей день находятся в судах.

При этом, как было отмечено при обсуждении данной ситуации на заседании постоянной комиссии Новосибирска по контролю за работой исполнительной власти, проблема возникла гораздо раньше, чем в период, названный в докладе аудитора, и только в Новосибирске.

— У меня ощущение тотальнейшего безумия в муниципалитете: одна часть муниципалитета делает одну функцию, другая другую, а получается как лебедь, рак и щука, — говорит депутат Георгий Андреев. — Когда я понял, что правды в здании, на Красном, 34 не найти, я написал 81 обращение в субъекты РФ. Написал: у нас такая проблема, подскажите, как решить. Мне пришли ответы, я созвонился с вице-мэрами, начальниками отделов транспорта. Все отвечали: «Может, вы сами не желаете проблему решить?» Тогда появилось понимание, что основная причина этой проблемы находится в этом здании, в чиновниках, которые блокируют решение. Они проявятся, будут говорить: «Решить невозможно, на нас в суд подадут».

Основательно изучить вопрос противостояния недобросовестным провайдерам предстоит специальной рабочей группе на базе другой постоянной комиссии горсовета — по городскому хозяйству, которая к октябрю должна будет представить конкретные предложения по ситуации. Члены группы намерены изучить тонкости законодательства, иногородний опыт, а также видение ситуации участниками рынка.

По информации контрольно-счетной палаты Новосибирска, ежегодный доход МКУ ГЭТ — 171-173 млн рублей. Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2021 года составила 11,5 млн. 96,4% выручки сформированы в результате начислений 9 основным операторам связи. Ежегодные доходы МБУ ГЦОДД — 68-69 млн. Основной объем доходов формируется за счет 8 операторов из 44, доходы по которым в 2020 году составили 60,6 млн (93,4% от общей суммы доходов). По состоянию на 1 января 2021 года дебиторская задолженность учреждения по данному направлению деятельности составила 13,3 млн.

Точка зрения

Александр Бурмистров, депутат горсовета Новосибирска:

— Это не нарушения. Это коррупционная схема. 7 лет этот диалог уже ведется. Информация прячется. Если каждому столбу присвоить номер, внести и зарегистрировать эти столбы в простейшей базе данных, то можно, не выходя на улицу, устанавливать связь между провайдерами и столбами. Есть договор, допустим, компания «Х» отсюда сюда ведет провод. Вот договор, вот столбы, которые он охватывает. Все это должно быть видно, чтобы любой горожанин мог увидеть, сколько на любом столбе провайдеров по договору. Это очень простая, прямо примитивная задача. Я 4 года занимался вопросами разработки программного обеспечения — это очень примитивный софт. А мы рассуждаем. Нам говорят про внутреннюю инвентаризацию. Не могу понять, какой смысл в этой внутренней инвентаризации, если результатов не видят даже те, кто ее проводит? Мое мнение, что они являются участниками всех этих коррупционных отношений. У нас выложена вся история по гарантийным срокам дорог. Любой неравнодушный гражданин может пройти, посмотреть, написать свое мнение, сделать обращение в прокуратуру и так далее, мы открыли эти данные. А здесь почему данные прячутся? Кто-то мудрит, хитрит, это совершенно очевидно. Тут речь идет о недоработках, тогда как на самом деле это целая система отношений с провайдерами. Это совершенно очевидно, потому что внести данные в базу — копеечные затраты, нужно открыть сайт, чтобы каждый мог их посмотреть. Я помню выступления Данияра Эльгизаровича (Сафиуллина, с 2015 по 2019 год заместителя мэра Новосибирска по городскому хозяйству. — Ред.), он давал поручения 5 лет назад. Где это все? Ведь тут не надо каких-то бюджетных денег, только данные вытащить на свет. Зачем нам голову морочат? Я на подобном обсуждении присутствую 8 или 9 раз. Я уже скоро буду считать, сколько их было за годы моего депутатства. Это явно чья-то тема, есть имя и фамилия человека, который это все крышует. Это очевидно.

Алексей Носов, общественный деятель: