Более 23 млн рублей выделят на проект реконструкции центра «Евразия» в Новосибирске

Объявлен аукцион на выполнение работ по проектированию работ в целях сохранения объекта культурного наследия ГАУК НСО КТЦ «Евразия». Об этом говорится в документации на портале госзакупок.

Историческое здание находится по адресу: ул. Селезнева, 46. Заказчиком выступает региональное Управление капитального строительства. На генеральное проектирование объекта направят более 23 млн рублей. Выполнить работы нужно будет в течении 12 месяцев с даты заключения контракта.

Сейчас идет этап подачи заявок, который продлится до конца июня.

Подрядчик должен спроектировать выполнение внутренней отделки, усиление строительных конструкций, подключение водоснабжения и водоотведения, а также благоустройство и освещение прилегающей территории.

Также областное Управление капитального строительства ищет подрядчика для выполнения работ по подготовке проектно-сметной документации для реконструкции здания государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области НДТ «Старый дом». Начальная цена контракта – почти 14 млн рублей. Срок окончания подачи заявок — конец июня.