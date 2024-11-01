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Никто не хочет вывозить мусор из Советского района Новосибирска

  • 01/11/2024, 10:40
Автор: Юлия Данилова
Никто не хочет вывозить мусор из Советского района Новосибирска
По итогам вторых торгов без перевозчиков на будущий год пока остаются Искитим, Бердск, город Обь и 14 районов области

Подведены итоги второй попытки привлечь перевозчиков на вывоз мусора из населенных пунктов Новосибирской области. Из 15 торгов на почти 1,3 млрд рублей, которые регоператор МУП «Спецавтохозяйство» объявил в середине октября, состоялись 7. Со второго раза определены подрядчики для вывоза ТКО из Калининского и Октябрьского районов Новосибирска, а также Ордынского, Сузунского, Черепановского, Маслянинского районов, Кольцово и Краснообска, а также пяти сельсоветов Новосибирского района.  Общая сумма лотов — более 550 млн рублей. С победителями будут заключаться годовые контракты.

Еще восемь торгов на 980 млн рублей снова не состоялись. Не нашлось желающих вывозить мусор из Искитима и Бердска, города Обь и Толмачевского сельсовета, части районов Новосибирска, в том числе из Советского района. Без перевозчиков пока остаются 14 районов области.

Стоит отметить, что сейчас «Спецавтохозяйство» проходит процедуру преобразования из МУП «САХ» в акционерное общество. Уставный капитал АО составит 415,9 млн рублей. Собственником предприятия станет город Новосибирск. Судя по документам, опубликованным в решении о приватизации, краткосрочная кредиторская задолженность МУП «Спецавтохозяйство» составляет 721 млн рублей, в том числе 562 млн приходится на расчеты с подрядчиками:

  • Самая большая задолженность у предприятия перед ООО «Сервисная компания Спецавтохозяйство» — 107 млн рублей.
  • На втором месте ООО «Эконтранс-Н» — 142 млн руб.
  • АКАДЕМИЯ КОМФОРТА ФГБУ — 36 млн, работает в Советском районе Новосибирска
  • ООО «Инэко» — 22 млн руб.
  • ООО «Грин Терра» — 15 млн руб.
  • ООО «Авангард Сервис» — 12,6 млн руб.

Дата исполнения этих обязательств — 31.12.2024, отмечается в документации. Ранее отмечалось, что «САХ» должен перевозчикам около 100 млн рублей.

Краткосрочная кредиторская задолженность МУП по налогам и страховым взносам составляет 43 млн рублей, по зарплате — 30 млн. Долг перед департаментом Росприроднадзора по СФО — 147 млн рублей.

Напомним, по результатам недавно проведенной проверки прокуратура установила факты несвоевременного и некачественного оказания коммунальной услуги — вывоза мусора — по 45 адресам. И. о. министра жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области Евгению Назарову объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, директору «Спецавтохозяйство» Александру Южакову внесено представление об устранении выявленных во время рейдов нарушений, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.

В сентябре МУП «Спецавтохозяйство» первый раз объявило 27 конкурсов  по выбору подрядчиков на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории региона. После подведения итогов выяснилось, что более половину конкурсов не состоялись. Поставщик услуги определился только по 12 конкурсам. На все была подана только одна заявка, и все члены комиссии признали ее соответствующей условиям конкурса. Победители этих торгов до сих пор не названы.

Ранее редакция сообщала о том, что в «Спецавтохозяйстве» прокомментировали жалобы на вывоз мусора в Новосибирске. 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : региональный оператор вывоз мусора


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