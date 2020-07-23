Городские депутаты спрятались в списках в заксобрание

Распоряжением избирательной комиссии Новосибирской области утвержден список кандидатов в заксобрание от КПРФ. Напомним, что коммунисты до последнего хранили в секрете, кто именно будет представлять их на выборах в территориальных группах, называя только первую тройку — первого секретаря обкома партии, мэра Новосибирска Анатолия Локтя, секретаря обкома, вице-спикера заксобрания Владимира Карпова и руководителя федерации профсоюзов по Новосибирской области Александра Козлова. Впоследствие стали известны фамилии одномандатников. А некоторые фамилии списочников вскрывались в частном порядке. Так, о своем участии в выборах в составе списка сообщил в комментарии редакции депутат горсовета Новосибирска, директор ООО «Орион» Сергей Кальченко, выдвинутый в составе территориальной группы №38 в Центральном районе Новосибирска. Впрочем, к теме участия городских депутатов в областных выборах еще вернемся. Вторым списочником, опередившим избирком и обком КПРФ с заявлением об участии в выборах, стал вице-мэр Новосибирска Артем Скатов, который, по его словам, намерен помочь своему товарищу, депутату заксобрания и советнику мэра Андрею Жирнову на скандальном округе №22. Напомним, что данный округ оскандалился после того, как «опытная команда молодых, смелых, ответственных и честных товарищей», как позиционирует Скатов Жирнова и его штаб, выдвинула спойлера против основного кандидата — председателя совета директоров ГК «Стрижи» Ильи Полякова, о чем сам спойлер позднее заявил СМИ.

Сельская местность: районные партлидеры и областные партаппаратчики

Первое, что обращает на себя внимание в списках коммунистов в районах области (и это, в принципе, закономерно) — первые позиции руководителей районных отделений партии. В частности, это первый секретарь Чановского отделения партии, педагог Хатира Белялова (группа №1 (Чановский, Кыштовский, Купинский, Венгеровский), Чистоозерного — депутат Чистоозерного райсовета Елена Лысенко (№2, Чистоозерный, Татарский, Усть-Таркский), за которой в списке следует лидер коммунистов Татарского района, депутат райсовета Юрий Усаков. Аналогичная ситуация в группе №8 (Каргатский, Доволенский, Убинский, Кочковский, Чулымский районы), которую возглавляет лидер каргатских коммунистов, депутат райсовета Николай Кирильчиков. За ним следует его доволенский коллега Петр Журавлев. Во главе группы №9 (Мошковский, Колыванский, Болотнинский) — первый секретарь Мошковского отделения партии, депутат райсовета и экс-глава райцентра Николай Лебедев. Список 12 группы (Бердск, Искитимский район) открывает лидер искитимских коммунистов Руслан Михайлов, 15 (Тогучинский, Мошковский) — первый секретарь Тогучинского МО КПРФ, депутат райсовета Сергей Жданов.

Более интересная тенденция связана с тем, что в ряд территориальных групп прибыла подмога из областного центра. Во-первых, это работники аппарата обкома партии Валентина Котельникова (№1), Кирилл Щербаков (№7, Новосибирский, Ордынский). А на округе №4 (Барабинский, Здвинский) под руководством депутата заксобрания Евгения Гутова партийцы окажут поддержку не только областного уровня (в лице помощника одного из депутатов заксобрания Виталия Саликова), но и федерального — третьим номером в списке числится депутат Госдумы Вера Ганзя. Вероятнее всего, здесь ситуация аналогичная участию вице-мэра Скатова в группе №22 — сама депутат, скорее всего, заявлена в группу для оказания помощи своему преемнику на посту директора школы №3 и месте в заксобрании Гутову.

Что касается другого депутата из района области — лидера Куйбышевских коммунистов Сергея Зарембо (№3, Куйбышевский, Северный), то его «подстраховывает» депутат-списочник горсовета Новосибирска, пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов. Подстраховка взята в кавычки по той причине, что, в принципе, у Зарембо на данной территории достаточно сильные позиции, это и позволило ему ранее избраться депутатом. Его возможная победа как выдвиженца по округу, таким образом, может освободить мандат для Черепанова, который после решения горсовета об отмене партсписков рисковал оказаться в пролете над представительной властью.

Теперь конкретнее про депутатов горсовета

Если посмотреть на списки территориальных групп в заксобрание в областном центре, то в их составе можно увидеть значительную часть депутатов горсовета, ранее выдвинутых по избирательным округам. К примеру, в группе №20 (Дзержинский) за спиной первого номера — директора ООО «Ганзасоюз» Николая Машкарина — «спрятался» депутат Георгий Андреев. На третьей позиции в группе — военный пенсионер Владимир Андрющенко, который также претендует на мандат горсовета в Дзержинском районе — на округе, где в настоящее время работает Евгений Лебедев (ЛДПР).

Сразу двое депутатов — зампредседателя комиссии по социальной политике Сергей Сухоруков и председатель комиссии по наказам избирателей Антон Тыртышный — заявлены в группе №21 (Заельцовский, Железнодорожный) под руководством действующего депутата Ларисы Шашуковой. Кроме них, в группе на четвертом месте числится директор ООО КП «Сибирь» Валерий Трюхан.

За лидером уже упомянутой группы №22 — депутатом заксобрания и советником мэра Андреем Жирновым, заявленным и как одномандатник, идет еще один советник мэра, депутат горсовета Иван Конобеев. Третьим номером числится помощник Конобеева Алексей Пчелинцев. А замыкает список вице-мэр Скатов.

Не менее интересен состав группы №23 (Калининский, Заельцовский), в которую вошли депутат горсовета, директор МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко, секретарь Заельцовского отделения КПРФ, помощник депутата заксобрания Андрей Запорожец и кандидат в депутаты горсовета, директор ООО СК «Маркет» Вадим Канунников. А возглавляет группу директор ООО «Сады Гиганта» Елена Полупанова. Стоит напомнить, что подчиненный Полупановой, ее заместитель Павел Чернышев — депутат горсовета Новосибирска от «Единой России». Сами «Сады» через учредителя компании Елену Палашкину связаны с ООО «Гигант плюс», учредителем которого является депутат заксобрания от «Гражданской платформы» Александр Манцуров, его неофициально называют спонсором прошлогодней избирательной кампании мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

В территориальной группе №29 (Кировский) притаился на 3 месте избранный в 2015 году по списку КПРФ (однако так фактически не поработавший в горсовете) помощник депутата Евгений Суконных. По информации редакции, вскоре после выборов 6 созыва горсовета с Суконных и другим списочником — первым секретарем Октябрьского райкома партии Олегом Волобуевым — представители областного руководства поочередно инициировали переговоры, во время которых «ненавязчиво» предлагали отказаться от мандата. После того, как Суконных принял «предложение» старших товарищей по партии, освободившийся мандат перешел директору СП ООО «Сибакадемстрой» Михаилу Ансимову. В настоящее время территориальную группу с Суконных делят ее лидер, депутат заксобрания Сергей Клестов, мастер по ремонту оборудования ПАО «НМЗ им. Кузьмина» Владимир Белкин и директор МКУ ЦГПВ «Пост №1» Евгений Котельников. В свою очередь, Ансимов возглавляет группу №33 в Октябрьском районе, где за ним следует зампредседателя комитета заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев, выступающий и в качестве одномандатника, а замыкает группу генеральный директор ООО «Корпорация Новатех инжиниринг» Максим Старцев.

В том же Октябрьском районе, но уже во главе группы №34, расположился Олег Волобуев. За ним следует претендующий и на мандат горсовета председатель комитета по рекламе и информации мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня. Третьим в списке числится пенсионер Максим Романцов и, наконец, четвертым — генеральный директор ООО «Строительная Компания «Аметист» Матвей Кузнецов.

В составе группы №30 (Ленинский) под руководством главврача Ассоциаиции экспертов «Сибирский федеральный центр оздоровительного питания» Якова Новоселова оказался на третьей позиции депутат Александр Бурмистров. На втором месте в группе — пенсионер Владимир Анисимов, а замыкает ее помощник депутата заксобрания Николай Гавенко.

Что касается упомянутого в начале депутата горсовета Сергея Кальченко, то он вместе с вице-спикером горсовета Ренатом Сулеймановым на втором и четвертом местах расположились в группе №38 (Центральный), которую возглавляет заместитель председателя комитета заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко. Третью позицию в группе занял еще один депутат заксобрания — Вячеслав Журавлев.

Еще в одной группе — №31 (Ленинский) — также два депутата заксобрания. За лидером группы — заместителем председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, лидером коммунистов Ленинского района Романом Яковлевым — встал в очередь его коллега по депкорпусу — учредитель ООО «Гамма» (строительство зданий), АО «Оргстрой» и ООО «Гаммастрой» Ашот Рафаэлян. В 6 созыв Рафаэлян был избран по спискам КПРФ на территории Барабинского и Здвинского районов. Кроме того, в группе числятся руководитель общественной организации «Школа грамотного потребителя» Светлана Миронова и директор культурно-досугового центра им. Станиславского Елена Запрягаева.

Бизнес по-коммунистически

Что касается представителей коммерческой сферы, то, помимо упомянутых ранее, в списки терргрупп КПРФ попали директор ООО «Семейный доктор», экс-депутат горсовета Карасука Светлана Соболева (№5 Карасукский, Купинский, Баганский), директор ООО «Чайка» Вячеслав Слесарев (№13 Черепановский, Искитимский, Сузунский), замдиректора по коммерческой деятельности ООО «Компакт-Сибирь» Алексей Зайцев (№17, Новосибирский, Мошковский, Кольцово).

Гораздо большая концентрация бизнеса наблюдается на территории областного центра. Например, группу №19 (Дзержинский) возглавляет директор по развитию ООО «Клиника лазерной хирургии «Эксперт зрения» Игорь Якубов. Также в группу входят коммерческий директор ООО «Лисс плюс» Александр Ларькин и замдиректора ООО «Русмаркет» Иван Трогаев.

В составе группы №26 (Кировский) — директор ООО «Элком» Артем Григорьев. Соседнюю 27 группу возглавляет директор ООО «Белая аптека на Лазурной» Елена Сабалевская. Наконец, группа №28 представлена директором ООО ТД «Полимерстрой» Владимиром Гутовым.

Фото со страницы КПРЫ Новосибирск Вконтакте