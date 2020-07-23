Спрос на мототехнику с пробегом в Новосибирске вырос на 64%

По России в целом спрос на мототехнику на вторичным рынке вырос во II квартале 2020 года на 45% по сравнению с прошлым годом. Самый заметный рост спроса на мототранспорт по итогам квартала наблюдается в Барнауле (+84% за год), Иркутске (+64% за год), Новосибирске (+64% за год) и Омске (+57% за год). К таким выводам пришли эксперты Авито Авто.

Отмечается, что спрос на мототранспорт в этом году вырос на фоне спровоцированного пандемией повышения интереса россиян ко всем средствам индивидуальной мобильности. Результаты опроса, проведенного аналитиками Авито Авто, свидетельствуют о том, что 43% россиян и после снятия режима самоизоляции планируют реже использовать общественный транспорт в целях безопасности, что стимулирует спрос на индивидуальные средства передвижения.

— Согласно результатам нашего опроса, на фоне пандемии 9% россиян, у которых раньше не было автомобиля, решили приобрести машину. Жители страны, несмотря на завершение самоизоляции, по-прежнему стремятся свести к минимуму пребывание в общественных местах и активно интересуются личным транспортом. Поскольку мототранспорт остается более доступным, чем автомобили, значительный рост спроса на эту категорию в текущих условиях закономерен, — отмечает руководитель Авито Авто Кирилл Вотяков.

По его словам, в Новосибирске средняя стоимость мотоцикла с пробегом по итогам II квартала составила 627 100 рублей – в 3 раза больше, чем в прошлом году. Подержанные мопеды и скутеры стоят дешевле: их средняя стоимость за II квартал составила 53 700 рублей. Средняя цена по категории мототехники в целом составила 412 600 рублей.

Средняя стоимость мотоцикла с пробегом в России по итогам II квартала составила 200 300 рублей, увеличившись на 19% по сравнению с предыдущим мотосезоном. Подержанные мопеды и скутеры стоят еще дешевле: их средняя стоимость за II квартал составила 43 600 рублей. Автомобили на вторичном рынке стоят в 2 раза дороже мотоциклов и почти в 10 раз дороже мопедов и скутеров: средняя цена по итогам второго квартала составила 429 000 рублей.

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