Городские дни науки продлятся в Новосибирске полтора месяца

В 2019 году мероприятия, приуроченные к Городскому дню науки, пройдут с 8 апреля по 19 мая в рамках концепции «Наука вокруг нас». Согласно данной концепции, основной задачей организаторов станет демонстрация значения и роли научного знания в повседневной жизни новосибирцев, сообщили в пресс-службе НГУЭУ.

— Научные достижения, наблюдаемые в обычной жизни — при решении повседневных бытовых ситуаций, в общественной и деловой коммуникации — остаются за рамками форумов и фестивалей, создается образ закрытой «лабораторной науки», — комментирует представитель организаторов Сергей Колчугин. — Лейтмотивом концепции «Наука вокруг нас» выступает идея восприятия науки и ее достижений как важной части повседневной жизни горожан.

Отмечается, что в рамках мероприятий, приуроченных к Городскому дню науки, состоятся научно-популярные лекции и мастер-классы, экскурсии на высокотехнологичные предприятия, интерактивные научные программы, выставки и прочие мероприятия. Площадками и партнерами Городского дня науки выступили учреждения СО РАН, Завод «Экран», НЗХК, НЭВЗ-керамикс, Обувь России, СКТБ Катализатор, Горводоканал, Сибирская продовольственная компания, библиотеки, интерактивные музеи, вузы города и другие организации. Организационным партнером был выбран Новосибирский госуниверситет экономики и управления.

Полная программа и регистрация доступны на сайте Городского дня науки nauka-nsk.ru.

Городской день науки был учрежден в 2007 году по решению Городского Совета Новосибирска в связи с 50-летием образования СО РАН. С тех пор праздник проводится ежегодно в третью пятницу мая.

Фото: пресс-служба НГУЭУ