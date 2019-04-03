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«Сибиар» решил заняться производством сельхозтехники

Первый культиватор, разработанный на «СИБИАР-Спецтехника», передадут региону.
  • 03/04/2019, 18:10
«Сибиар» решил заняться производством сельхозтехники

Предприятие АО «Сибиар» представило первую разработку своего нового подразделения «СИБИАР-Спецтехника», сообщили в пресс-службе регионального  минсельхоза. Производство почвообрабатывающих комбинированных агрегатов было налажено на территории основного завода компании.

― При конструкторской доработке АПК-7,2 разработчики стремились создать импортозамещающую и конкурентно способную продукцию, которая могла бы работать в климатических условиях региона. Исключения составят районы, подверженные ветровой эрозии. Предприятие может также комплектовать изделия с режущими элементами, в том числе из специальных марок сталей, ― отметили на предприятии.

«Сибиар» открыл новую производственную линию

Агрегат предназначен для предпосевной обработки почвы под яровые и озимые культуры, ухода за парами, осенней обработки стерневых полей, первичной обработки старопахотных земель. Оператор может регулировать глубину вспашки (до 16 см), уплотнить поверхностный слой, обеспечить мелкокомковатую структуру почвы. Устройство станет незаменимым в обработке старопахотных заросших полей с частичным измельчением и заделкой растительных остатков в грунт.

Гендиректор АО «Сибиар» Виктор Кушнир подчеркнул, что дальнейшее развитие проекта зависит от востребованности товара на рынке.

― Для этого мы планируем сделать анализ рынка. Однако, уже в этом году мы запускаем двадцать культиваторов: десять к весеннему сезону и столько же под осеннюю вспашку под озимые, а летом, возможно, и другую востребованную технику по запросу, ― сказал он.

АО «Сибиар» ― один из крупнейших российских производителей бытовой аэрозольной продукции и парфюмерно-косметических средств mass–сегмента. По итогам 2017 года компания произвела 114 тыс штук аэрозольной продукции, объем производства составил 4,6 млрд руб. Это почти на 400 млн руб больше, чем в 2016 году. Выручка завода без НДС составила 3,9 млрд руб (+218 млн руб), из них 400 млн (+27 млн руб) от продажи продукции на экспорт. Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 659 млн (+68 млн руб), говорится в годовой отчетности предприятия, опубликованной в открытых источниках.

Фото: пресс-служба регионального минсельхоза

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