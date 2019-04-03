«Сибиар» решил заняться производством сельхозтехники

Предприятие АО «Сибиар» представило первую разработку своего нового подразделения «СИБИАР-Спецтехника», сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза. Производство почвообрабатывающих комбинированных агрегатов было налажено на территории основного завода компании.
― При конструкторской доработке АПК-7,2 разработчики стремились создать импортозамещающую и конкурентно способную продукцию, которая могла бы работать в климатических условиях региона. Исключения составят районы, подверженные ветровой эрозии. Предприятие может также комплектовать изделия с режущими элементами, в том числе из специальных марок сталей, ― отметили на предприятии.
Гендиректор АО «Сибиар» Виктор Кушнир подчеркнул, что дальнейшее развитие проекта зависит от востребованности товара на рынке.
― Для этого мы планируем сделать анализ рынка. Однако, уже в этом году мы запускаем двадцать культиваторов: десять к весеннему сезону и столько же под осеннюю вспашку под озимые, а летом, возможно, и другую востребованную технику по запросу, ― сказал он.
АО «Сибиар» ― один из крупнейших российских производителей бытовой аэрозольной продукции и парфюмерно-косметических средств mass–сегмента. По итогам 2017 года компания произвела 114 тыс штук аэрозольной продукции, объем производства составил 4,6 млрд руб. Это почти на 400 млн руб больше, чем в 2016 году. Выручка завода без НДС составила 3,9 млрд руб (+218 млн руб), из них 400 млн (+27 млн руб) от продажи продукции на экспорт. Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 659 млн (+68 млн руб), говорится в годовой отчетности предприятия, опубликованной в открытых источниках.
Фото: пресс-служба регионального минсельхоза
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