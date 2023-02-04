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В регионе началась подготовка к весеннему паводку

  • 04/02/2023, 12:44
Автор:
Паводок на дорогах
Пик противопаводковых работ на дорогах придется на середину марта - апрель.

— Утвержден комплекс работ, направленных на обеспечение безопасного и бесперебойного проезда транспорта, а также гарантирующих сохранность дорожного полотна и искусственных сооружений, — сообщила пресс-служба территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).

Трассы будут обследоваться специальными противопаводковыми комиссиями, которые определят потенциально опасные участки — специалисты планируют осмотреть все дороги, мосты и трубы.

До весны будут расчищены входы и выходы оголовков и русел больших водопропускных труб, очищена метровая зона дорожного полотна для обеспечения доступа к металлическим барьерным ограждениям, парапетам, водоотводным трубкам, окнам и лоткам.

Заготовлено необходимое количество дорожно-строительных материалов и средств, которые понадобятся для проведения аварийно-восстановительных работ на участках дорог, подвергшихся весеннему паводку.

— В период половодья будет проводиться круглосуточный контроль состояния участков, наиболее подверженных подтоплению, — пояснили в пресс-службе. — В период прохождения паводка на всех дорожных объектах подрядчиками будет осуществляться дежурство в круглосуточном режиме. За всеми мостовыми сооружениями закреплены ответственные лица.

ТУАД сообщает, что пик противопаводковых работ придется на середину марта — апрель.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске введен режим ЧС из-за выпадения рекордного количества осадков.

Фото пресс-службы ТУАД

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Ремонт дорог Паводок на дорогах


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