В регионе началась подготовка к весеннему паводку

— Утвержден комплекс работ, направленных на обеспечение безопасного и бесперебойного проезда транспорта, а также гарантирующих сохранность дорожного полотна и искусственных сооружений, — сообщила пресс-служба территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).

Трассы будут обследоваться специальными противопаводковыми комиссиями, которые определят потенциально опасные участки — специалисты планируют осмотреть все дороги, мосты и трубы.

До весны будут расчищены входы и выходы оголовков и русел больших водопропускных труб, очищена метровая зона дорожного полотна для обеспечения доступа к металлическим барьерным ограждениям, парапетам, водоотводным трубкам, окнам и лоткам.

Заготовлено необходимое количество дорожно-строительных материалов и средств, которые понадобятся для проведения аварийно-восстановительных работ на участках дорог, подвергшихся весеннему паводку.

— В период половодья будет проводиться круглосуточный контроль состояния участков, наиболее подверженных подтоплению, — пояснили в пресс-службе. — В период прохождения паводка на всех дорожных объектах подрядчиками будет осуществляться дежурство в круглосуточном режиме. За всеми мостовыми сооружениями закреплены ответственные лица.

ТУАД сообщает, что пик противопаводковых работ придется на середину марта — апрель.

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